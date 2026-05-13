Деми Мур превзе Кан в лилаво

Лилаво, блясък и холивудско самочувствие. Така Деми Мур буквално превзе червения килим в Кан, появявайки се на прожекцията на „A Woman’s Life“ с рокля, която трудно можеше да остане незабелязана.

Звездата от „Призрак“ се появи в ефектен тоалет от прозрачна мрежа с голи рамене, дълги ръкави и драматичен шлейф, който се влачеше зад нея като сцена от стар холивудски филм. Смелата цепка до бедрото разкриваше дългите ѝ крака, а високите лилави токчета завършваха визията почти като моден вик: „Да, още мога да обирам светкавиците“.

Косата на актрисата бе оформена в мокър, вълнист стил, а блестящите висящи обеци добавяха още доза разкош към и без това зрелищната ѝ поява.

До нея на червения килим сияеше и Джилиън Андерсън. Актрисата от „Sex Education“ заложи на елегантна бяла рокля без ръкави с искрящи детайли, комбинирана с перлени обеци и високи токчета. Русите ѝ къдрици бяха прибрани във висока опашка, а усмивката ѝ не слизаше от лицето пред фотографите.

Но вечерта не беше само мода и блясък. Сред звездните двойки силно впечатление направиха пилотът от Формула 1 Шарл Льоклер и новата му съпруга Александра. Състезателят на Ferrari изглеждаше безупречно в класически черен смокинг, докато любимата му избра блестяща многопластова рокля и елегантен кок.

Моделът на Victoria’s Secret Сара Сампайо също събра погледите с прилепнала бяла рокля без презрамки и корсетен силует, комбинирана с минималистично сребърно колие и прибрана коса.

Тази година обаче Деми Мур не е в Кан само като звезда на червения килим. Актрисата е част от журито на 79-ото издание на фестивала заедно с режисьорката Клоуи Жао и актьора Стелан Скарсгард. Председател на журито е южнокорейският режисьор Пак Чан-ук.

Пред "Daily Mail" Деми призна, че се чувства „изключително поласкана“ от поканата.

„Толкова е красиво да бъдеш заобиколен от киното и от хора, които обичат киното. Това е истинска радост“, сподели актрисата.

Тя разкри още, че преди е посещавала фестивала само веднъж — и то като придружител на друг човек.

Освен за киното, Мур говори и за една от най-горещите теми в индустрията — изкуствения интелект. Според нея AI не бива да бъде възприеман като враг.

„AI е тук и битката срещу него е битка, която няма да спечелим. По-важно е да намерим начин да работим с него“, заяви тя.

И добави нещо, което прозвуча почти като манифест за бъдещето на киното:

„Истинското изкуство идва от душата и духа на човека — а това никоя технология не може да замени.“

Сред най-екстравагантните гости на вечерта бе и лейди Виктория Хърви, която се появи в къса бяла рокля с пера и високи токчета, сякаш готова за собствено модно шоу на Ривиерата.

