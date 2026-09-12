Деми Мур превзе Кан в лилаво
AI няма да убие изкуството, защото душата не може да се замени, каза актрисата
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