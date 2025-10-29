Бил Гейтс направи притеснителна прогноза. Една група да внимава

Бил Гейтс направи притеснилна прогноза. Основателят на Microsoft заяви, че светът се намира насред „ценови балон“ в сферата на изкуствения интелект, подобен на този при интернет компаниите в края на 90-те години. В интервю за CNBC той предупреди, че част от сегашните инвестиции може да се окажат неустойчиви, въпреки че технологията е изключително ценна.

„Не е като манията по лалетата от XVII век – тогава това беше чиста спекулация. Но настоящият ентусиазъм напомня дот-ком бума, когато много компании се надцениха и след това пазарът се срина“, обясни Гейтс.

По думите му, макар някои от сегашните компании да успеят, други ще изостанат и ще загубят, както се случи в началото на века:



„В крайна сметка интернет промени света, но много фирми не оцеляха. Сега ситуацията е сходна – част от тези инвестиции ще отидат в задънена улица.“

Гейтс все пак подчерта, че изкуственият интелект е „най-голямото техническо нещо в живота ми“.

„Стойността на ИИ е изключително висока, подобно на интернет, който се оказа ключов за човечеството. Но има известна лудост – някои компании ще похарчат милиарди за центрове за данни, без да могат да покрият цената на електричеството им“, каза той.

Коментарът му идва на фона на все по-широкия дебат за възможен „ИИ балон“. Дори главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман предупреди за прекомерно вълнение сред инвеститорите.

Според други експерти обаче това не е спекулативна мания, а естествено отражение на трансформативния потенциал на технологията, която променя индустрии, пазари и начина, по който човечеството съществува в дигиталната ера.

