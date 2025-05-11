Няма да повярвате! Ето коя е любимата кола на Бил Гейтс

Голямото събитие се случи! Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс наскоро проговори за това коя е любимата му кола. Според милиардера хората са изненадани, когато го видят да шофира този автомобил.

При участие в подкаст братята Майерс (Family Trips with the Meyers Brothers), Гейтс сподели, че има компактен електрически автомобил, който е любимият му. Това е Fiat 500e RED Edition с червен цвят на каросерията.

Гейтс добави, че притежава и по-луксозен електрически автомобил - Porsche Taycan. Въпреки това, именно Fiat 500e му дава най-много положителни емоции.

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