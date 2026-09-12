Няма да повярвате! Ето коя е любимата кола на Бил Гейтс
Гейтс добави, че притежава и по-луксозен електрически автомобил
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Гейтс добави, че притежава и по-луксозен електрически автомобил
Край - най-грозната кола, макар и произведена от легендарната марка "Фиат", спира от производство.Френско-италианският автомобилен гигант Stellantis н...
Oт "Ѕtеllаntіѕ" ca зaявили, чe щe yдължaт cpoĸa нa cпиpaнe нa пpoизвoдcтвoтo
Интересна случка от мача на Левски с Ювентус през 1999 година
Италианските автомобилни производители ще правят части на апарати за обдишване
Сбъдва се мечтата на Серджо Маркионе
Торино. Акционерите на Фиат (Fiat) дадоха зелена светлина за трансформирането на италианската автомобилна група в нова компания, наречена Фиат Крайсле...
Ню Йорк. Мазерати на по-ниска цена пусна "Фиат" специално за клиентите си в САЩ. Средната като големина кола е оценена на 68 000 долара. Всички остана...
Благоевград. Лек автомобил връхлетя върху пешеходка рано сутринта в сряда в центъра на Петрич. Пътният инцидент е станал около 07:00 часа на улица "Р...
Компанията изисква въвежадане на промени в закона за трудовите отношения