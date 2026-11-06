Националният борд по туризъм похвали бюджет 2027

Националният Борд по Туризъм изразява пълна подкрепа за проекта на държавния бюджет за 2027 година в частта за сектор Туризъм. Това е бюджет, който признава ролята на туризма като структуроопределящ отрасъл на националната икономика, съобщиха от сдружението.

Оценяваме като изключителен успех за министър Димитров и неговия екип разработването на механизма за насърчаване на свързаността и реклама. Средствата по програмата за национална туристическа реклама и международно сътрудничество се увеличават почти двойно. Новите целеви 10 млн. евро за механизма представляват над 130 % от целия нетен ръст на рекламната програма през 2015–2026 г., пишат от Борда.

Механизмът за свързаност и реклама ще осигури на България много силни конкурентни предимства, чрез които от една страна ще разширим присъствието си на традиционните пазари, а от друга ще се позиционираме като привлекателна туристическа дестинация там, където все още не ни познават добре. Но това е голяма отговорност и за всички нас като представители на бранша, а именно да фокусираме внимание си върху качеството на туристическите продукти, които предлагаме, казват още от организацита.

Заложеният проект на бюджет предпоставя нов кръг от възможности, транспортна достъпност, професионална експертиза, интелектуален и креативен капацитет, които да бъдат насочени към формиране на нова визия, комуникационна стратегия и модерен маркетинг на страната ни като спокойна и сигурна дестинация, която предлага туристическо разнообразие 365 дни в годината, се казва още в позицията им.