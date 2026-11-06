Българският туризъм ще разполага с двойно повече средства за реклама

Още 10 млн. евро за реклама и въздушна свързаност на България предвижда проектобюджетът за 2027 г. Средствата ще бъдат използвани по нов механизъм, който обвързва популяризирането на страната с откриването на нови авиолинии, привличането на повече туристи и удължаването на туристическия сезон. Очаква се бюджетът за реклама да се удвои спрямо 2026 г.

За първи път Министерството на туризма предлага подобен финансов ресурс и модел за разпределението му, основан на пряко партньорство с авиокомпании и големи международни туроператори. Целта е държавните инвестиции в реклама да носят конкретни резултати за достъпността и конкурентоспособността на българските дестинации.

„Чухме гласа на туристическия бизнес и отговаряме с конкретни действия. България има огромен потенциал и работим той да се превърне в повече полети, туристи и реални приходи за бизнеса и местните общности. Всяко вложено евро трябва да носи измерим резултат“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Съществена промяна се предвижда и при туристическия данък. Най-малко 50% от приходите от него ще бъдат насочвани към реклама и подобряване на свързаността на съответната дестинация. Местният бизнес и общностите ще участват в определянето на приоритетите, а разходването на средствата ще бъде публично.

Предвижда се и свързване на туристическите регистри, както и по-строг контрол върху краткосрочното настаняване. Очакванията са през 2027 г. да бъдат реализирани между 500 000 и 1 млн. допълнителни нощувки спрямо предходната година. Това трябва да донесе повече приходи за местните общности и да създаде по-равнопоставени условия за конкуренция в сектора.

Продължава развитието и на Националната обсерватория за качеството и устойчивостта на туристическия продукт, чието създаване беше обявено през септември. Чрез анализи и измерими показатели тя ще подпомага планирането на бъдещите политики и решения за туризма.

Сред приоритетите е и създаването на Туристически гаранционен фонд, който ще осигурява допълнителна защита на пътуващите при неплатежоспособност на туроператор. Министерството ще работи и за по-тясно сътрудничество между образованието и бизнеса чрез партньорство с вече учредената Асоциация на висшите училища, подготвящи кадри за туристическия сектор.

Амбицията на ведомството е до 2030 г. броят на чуждестранните туристи да се удвои, а прекият принос на туризма към брутния вътрешен продукт да нарасне с поне два процентни пункта.

Нормативните промени ще бъдат осъществени на три етапа. Първият пакет е планиран за ноември 2026 г., а до януари 2027 г. трябва да бъдат подготвени допълнителните мерки и Туристическият гаранционен фонд. До юни 2027 г. се очаква да бъдат разработени и комплексни решения за националните курорти, категоризацията, морските плажове и данъчното облагане.