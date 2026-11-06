УниКредит Булбанк бе отличена с „Екип на годината“

УниКредит Булбанк получи наградата „Екип на годината“ в конкурса „Мениджър на годината“, организиран от списание „Мениджър“. Признанието отличава силната екипна култура, сътрудничеството и способността на служителите на банката да се обединяват около общи цели и да постигат устойчиви резултати.

Един от най-ярките примери за тази екипна сила в последната година е подготовката и въвеждането на еврото в България – проект с национално значение и сред най-мащабните организационни инициативи в 60-годишната история на банката. В неговата реализация се включиха над 600 служители от различни звена, организирани в 14 крос-функционални екипа, които координираха технологичната подготовка, клиентската комуникация, обучението на служителите и цялостното управление на процеса.

„Увереността, че зад мен стои екип, който ще постигне целта независимо от предизвикателствата по пътя, беше ключова през целия процес по въвеждането на еврото. Екипната работа е тази, която превръща еднократен успех в устойчивост във времето и позволява да се постигат необикновени резултати. Тази награда е признание за всички колеги, които ежедневно доказват силата на сътрудничеството, професионализма и споделената отговорност“, заяви Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Отличието е признание за последователните усилия на служителите на УниКредит Булбанк да работят съвместно, да споделят знания и да постигат резултати в среда на доверие и взаимна подкрепа. Именно тези качества са сред ключовите критерии, по които журито оценява кандидатурите в категорията „Екип на годината“.

За отличието „Екип на годината“ тази година се съревноваваха близо 30 компании. Кандидатурите бяха оценявани по критерии като ефективност на комуникацията, постигнати резултати, психологическа сигурност, доверие и взаимна подкрепа между членовете на екипа.

Наградата е признание за хората зад успехите на УниКредит Булбанк и за способността им да работят като един екип в реализирането на инициативи с дългосрочна стойност за клиентите, обществото и развитието на банката.