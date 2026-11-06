Откриха истинския криптонит на Супермен! В съседна държава е

Криптонитът, легендарният минерал, способен да отнеме силите на Супермен, се оказа не само фантастична измислица. В недрата на съседна Сърбия учените открили минерал с почти същия химически състав като веществото от прочутите филми за супергероя. Той не свети в зелено и няма свръхестествени свойства, но притежава нещо, което може да се окаже много по-ценно за човечеството - огромни количества литий. Според учени находището може да осигури до 90% от лития, необходим за електромобилите в Европа.

Невероятно съвпадение с филма за Супермен

Историята започва през 2004 година, когато геолози на минната компания „Рио Тинто“ откриват непознат минерал в долината на река Ядар, край сръбския град Лозница.

Първоначално находката не изглежда особено впечатляваща. Минералът е белезникав, с матова повърхност, и изобщо не прилича на блестящия зелен кристал от приключенията на Супермен.

Учените го наричат ядарит по името на мястото, където е намерен. След лабораторни изследвания той е признат за нов минерал през 2006 година.

Истинската изненада идва малко по-късно. Британският минералог Крис Стенли от Музея по естествена история в Лондон изследва химичния състав на ядарита и решава да потърси повече информация за него.

Тогава попада на нещо неочаквано. Химичното описание на минерала почти напълно съвпада с това на криптонита от филма „Супермен се завръща“, излязъл през 2006 година.

В една от сцените заклетият враг на Супермен Лекс Лутър открадва криптонит от музей. На витрината е изписано научното му название - натриево-литиево-борен силикатен хидроксид с флуор.

Оказва се, че истинският ядарит има почти същия състав. Единствената съществена разлика е, че не съдържа флуор.

Не свети в зелено, но има друга изненада

За разлика от фантастичния криптонит, който отслабва Супермен, сръбският минерал няма подобни способности. Той е бял, сравнително невзрачен и не притежава измислените радиоактивни свойства на филмовия камък.

И все пак има една любопитна особеност. При осветяване с ултравиолетова светлина ядаритът може да излъчва розово-оранжево сияние.

Според австралийската национална научна агенция СИРО истинската му ценност обаче се крие в химичния състав. Ядаритът съдържа литий и бор - два елемента с голямо значение за съвременната индустрия.

Литият е основна суровина за производството на акумулаторни батерии, използвани в електромобили, телефони, лаптопи и системи за съхранение на енергия. Борът намира приложение в производството на стъкло, керамика и редица промишлени материали.

Тайна, скрита под земята 16 милиона години

Дълго време учените не можели да обяснят защо ядаритът се среща единствено в Сърбия. Въпреки че подобни геоложки условия съществуват и другаде, минералът не е открит в друга част на света.

Екип от Музея по естествена история в Лондон, ръководен от Франческо Пуцолу, изследвал условията, при които се е образувал.

Резултатите, публикувани в научното списание „Нейчър Джиосайънс“, показват, че преди около 16 милиона години в района на днешната долина Ядар е съществувало необичайно съчетание от вулканична активност и силно алкални езера, богати на сода.

Именно взаимодействието между тези природни фактори е създало условия за образуването на ядарита.

Професор Ричард Херингтън, един от авторите на изследването, сравнява процеса с приготвянето на сладкиш.

„Сравняваме го с печенето на торта. Нужни са точните съставки и подходящите условия и изведнъж този минерал се образува“, обяснява ученият.

Според него е забележително, че всички необходими условия са се събрали на едно място.

„Изглежда, че действително е било пълно съвпадение всички тези особености да се появят на едно място. Въпреки че има много други среди със същия химичен състав, никой никога не е откривал този минерал. Досега Сърбия остава единственото място в света, където се образува той“, посочва професорът.

100 милиона тона минерал с огромна стойност

Още по-впечатляващи са данните за находището. Според изследователите в долината Ядар се намират близо 100 милиона тона ядарит.

Професор Херингтън посочва, че при одобряване на промишления добив количествата могат да осигурят около девет десети от лития, необходим за производството на електромобили в Европа.

„В находището има почти 100 милиона тона ядарит. Ако бъде разрешен добивът, това би могло да покрие девет десети от целия литий, от който Европа се нуждае за своите електрически автомобили. Това е доста значително“, заявява той пред Музея по естествена история в Лондон.

За разработването на находището обаче съществуват сериозни пречки. Проектът на „Рио Тинто“ предизвика масови протести в Сърбия заради опасения от замърсяване на водите, почвите и природната среда.

Плановете за добив се превърнаха в предмет на политически спорове, а местните общности и екологичните организации продължават да изразяват тревога за последиците от изграждането на мината.

Учените вече търсят втори криптонит

Изследването на геоложките условия, създали ядарита, има и друга цел. Учените се надяват, че след като разберат точната комбинация от природни процеси, ще могат да търсят подобни находища и в други части на планетата.

Досега обаче всички известни образци на този минерал произхождат от долината Ядар.

„Макар да няма никакви свръхестествени сили, истинският ядарит има огромен потенциал като важен източник на литий и бор“, заявява ученият Майкъл Пейдж от Австралийската организация за ядрена наука и технологии, цитиран от СИРО.

В продължение на близо две десетилетия ядаритът привлича едновременно вниманието на геолозите, минната индустрия и почитателите на Супермен. Причината е необикновеното съвпадение между неговата химична формула и веществото, съществувало дотогава само във фантастичните истории.