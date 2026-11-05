"Еврохолд" ще привлича капитал във Франкфурт за батерии и ВЕИ

В предаването „Бизнес старт“ по „Блумбърг ТВ България“ Асен Христов, основен акционер в „Еврохолд България“, представи стратегическото развитие на публичния холдинг и коментира актуални икономически теми, като уточни, че разговорът няма за цел да бъде препоръка за инвестиционни решения.

Той подчерта, че след цялостното преструктуриране на „Еврохолд“ в енергиен холдинг с пълен микс от производство, дистрибуция и потребление, компанията се е утвърдила като една от най-бързо развиващите се и иновативни на пазара - лидер при батериите и фотоволтаиците и най-голямото дружество за дистрибуция на електроенергия. За да продължи новите си проекти, холдингът се нуждае от все повече финанси. Тъй като досегашните механизми са станали твърде скъпи, ръководството решава да се насочи към привличане на собствен капитал.

Първоначално е обмислян вариант за делистинг, за да се привлекат фондове като инвеститори. Това обаче се е оказало трудно и скъпо начинание предвид над 20-годишния статут на дружеството като публично и наличието на над 8000 акционери, сред които са институционални инвеститори като български пенсионни фондове и управляващи дружества, чието оттегляне би довело до сътресения. Поради това е избрана алтернативата „Еврохолд“ да се листва в най-високия сегмент на борсата във Франкфурт чрез процедурата EuroBridge на БФБ, като очакванията са търговията там да започне към края на годината или началото на декември. Това ще повиши видимостта и интереса към акциите на компанията в Европа, където има значително повече капитал. За бързо набиране на средства по конкретни бъдещи проекти холдингът вече е издал и варанти.

В инвестиционен план „Еврохолд“ планира да продължи с развитието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и специфичен нов тип батерии. Освен фотоволтаици, компанията открито търси възможности за навлизане във вятърната енергетика и хидроенергетиката, независимо от административните пречки в различни европейски региони. Стратегията включва изграждане на проекти от нулата или купуване на готови проекти с разрешителни за доразвиване, тъй като придобиването на вече действащи мощности обикновено е на прекалено висока цена. Подготвят се и интересни проекти в мрежите и дистрибуцията, които ще се финансират чрез комбинация от собствени ресурси, външен капитал и мостово финансиране.

Коментирайки сериозното раздвижване при акциите на холдинга на БФБ, Христов отбеляза, че ниските дневни обеми у нас (около 1-2 млн. евро на ден), макар и нормални за мащаба на България с нейните 7 милиона души, са прекалено ниски за компания от мащаба на „Еврохолд“. Стъпването на Франкфуртската борса създава очаквания за по-справедлива цена. Освен това то преминава „детския период“ на развитие и ръководството обмисля в рамките на следващите 1-2 години да започне да изплаща дивиденти на акционерите си.

Относно поскъпването на електроенергията и исканията на бизнеса за мерки, Христов посочи, че държавата има достатъчно инструменти да запази цените за домакинствата за ток, газ и парно. За бизнеса обаче той е против компенсиране на всички компании - според него компенсации трябва да получава единствено изключително енергоемкият бизнес, който създава работни места и е в началото на веригата. Тези компенсации трябва да се изплащат месечно (дори на база 6-месечни средни цени), за да се облекчи паричният поток и на разпределителните дружества и да не се блокират техни собствени средства.

В по-широк икономически контекст Христов изтъкна две фундаментални грешки в България. Първата е ненавременното приемане на еврото. Според него моментът е бил погрешно избран и страна без подготвеност е внесла инфлация, губейки защитния буфер на валутния борд, който я е пазил над 20 години. Втората - липсата на лява партия в парламента. На политическата сцена присъстват само партии център-дясно, докато БСП е останала извън парламента. Десните партии гледат на икономиката през оста „бизнес – труд“, докато левите я делят на „богати и бедни“ (като у нас 20% са бедни, 20% богати, а средната класа е по-близо до бедните).

Като алтернатива на приетия данък върху свръхпечалбите за банки, застрахователи и телекоми, който според него няма да донесе съществени приходи, тъй като застрахователите имат множество инструменти и заделят допълнителни резерви, Христов предложи три конкретни леви мерки.

Първата е диференцирани цени на тока за гражданите. Базова цена до 1 MWh, а за консумация над това - двойна или тройна тарифа. Това ще засегне 10–20% от по-богатите домакинства с големи имоти и ще спести на компенсаторния фонд около 200–250 млн. лв. годишно. Втората - премахване на максималния осигурителен праг. Облагането на високите заплати над прага би донесло още 200–250 млн. лв. в бюджета, без това реално да навреди на IT сектора. Третата - имотен данък. Двоен или троен данък за физически лица, притежаващи над две жилища (по модела на Швейцария), което ще подпомогне общинските бюджети, както и въвеждане на акциз за мощните автомобили.

В края на разговора Христов коментира междинните избори в САЩ, отбелязвайки, че енергетиката остава в основата на икономиката и там инвестициите ще продължат. Относно спада на акциите на центровете за данни на Уолстрийт, той посочи, че този пазар е силно надут като балон. Като физик той изтъкна, че закъснението на сигнала между България и САЩ е около 3 секунди, което налага дейта центровете физически да са близо до клиентите. Затова „Еврохолд“ смята да преосмисли своите проекти на ниво идеи в този сектор, докато инвестициите в енергийно производство ще продължат с пълен темп.