Сирма разширява портфолиото си в сферата на корпоративните AI решения и услугите за киберсигурност

Корпоративният изкуствен интелект, киберсигурността и модерната IT инфраструктура бяха сред водещите теми на специализирано бизнес събитие, организирано от екипа по системна интеграция на Сирма съвместно с глобалните технологични лидери IBM и Apple. Форумът Sirma Business Connect with Apple & IBM събра представители на бизнеса, за да обсъдят ключовите тенденции, които променят начина, по който организациите изграждат своята дигитална екосистема.

По време на събитието експерти от трите компании представиха решения и стратегии в три ключови направления за съвременния бизнес: корпоративен изкуствен интелект и киберсигурност, устойчива и надеждна IT инфраструктура и интеграцията на Apple технологии в корпоративна среда.

Над 20 години стратегическо партньорство между Сирма и IBM

Един от акцентите на форума беше стратегическото партньорство между двете компании, което продължава повече от 20 години. Като IBM Gold Partner, Сирма реализира и поддържа критични инфраструктурни проекти за корпоративни клиенти, базирани на технологиите на IBM.

През годините двете компании са работили по редица мащабни проекти, при които сигурността, надеждността и непрекъсваемостта на бизнес процесите са били от решаващо значение. Именно тези характеристики превръщат решенията на IBM в предпочитан избор за организации, които управляват чувствителни данни и критични за бизнеса системи.

В рамките на форума Мартин Бельов, Automation Partner Technical Specialist в IBM Bulgaria, демонстрира възможностите на IBM Vault – решение, разработено за защита и управление на AI агенти в корпоративна среда. Акцент в презентацията беше необходимостта организациите да съчетават бързото внедряване на изкуствен интелект с ефективни механизми за контрол, управление на риска и защита на данните.

Елизабет Славчева, IBM Technology Infrastructure Sales за България, разгледа ролята на съвременната IT инфраструктура като основен двигател на дигиталната трансформация. Тя подчерта, че именно инфраструктурата е технологичният фундамент, върху който функционират бизнес приложенията, AI системите и дигиталните услуги, като решенията на IBM предоставят стабилност, сигурност и възможности за бъдещо развитие.

Сирма разширява портфолиото си с корпоративни AI решения и услуги за киберсигурност

Специално внимание по време на събитието беше отделено на стратегическото развитие на компанията и разширяването на нейното портфолио от високотехнологични услуги.

Росен Маринов, Старши вицепрезидент на направление „Системна интеграция“ в Сирма, представи плановете на компанията за навлизане на нови международни пазари и развитието на решения, които отговарят на нарастващите изисквания на корпоративните организации в условията на ускорена дигитализация.

Сред новите стратегически направления са:

Корпоративни AI агенти – решения за внедряване и интеграция на изкуствен интелект с цел автоматизация на процеси, повишаване на ефективността и оптимизация на операциите;

SOC as a Service – услуги за наблюдение и управление на киберсигурността чрез специализиран център за операции по сигурността;

Apple за бизнеса – разширяване на възможностите на Sirma като оторизиран търговец на Apple за корпоративни клиенти;

Daticum Data Center – центърът за данни на Sirma, който вече близо две десетилетия поддържа критични системи и организации без регистриран срив.

Представените инициативи са част от дългосрочната стратегия на компанията за предоставяне на цялостни технологични решения, обхващащи както инфраструктурата и сигурността, така и внедряването на интелигентни системи и модерни дигитални работни среди.

Apple за бизнеса: продуктивност, мобилност и сигурност

Сирма е Authorized Apple Reseller и продължава да развива възможностите си да предлага Apple продукти и решения, съобразени с потребностите на корпоративните организации.

Станимир Димитров, Старши мениджър "Ключови клиенти и решения" в Сирма, представи най-новите попълнения в продуктовото портфолио на Apple за 2026 г., включително iPhone Pro, iPhone Pro Max, iPhone Duo, Mac mini и Mac Display.

Презентацията демонстрира как комбинацията от висока производителност, сигурност, мобилност и безпроблемна интеграция между устройствата може да подкрепи ежедневната работа на съвременните организации и да съдейства за изграждането на по-гъвкава и продуктивна работна среда.