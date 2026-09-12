Бум в сферата на технологиите! Излезе чип, работещ, като мозък
Какво представлява NorthPole
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Какво представлява NorthPole
Данните на НАСА - които представляват мултиспектрални спътникови изображения с размер 30 м на пиксел, събрани през последната година
Компанията отстъпва първото място в класацията на Samsung Electronics
Атаките срещу отрасли, подкрепящи усилията за реагиране на COVID-19, са се удвоили, показва доклад на IBM Security
IBM си сътрудничи с повече от 65 партньори, включително Cisco, Dell Technologies и Intel за изграждане на хибридни облачни услуги
Изпълнителните директори посочват облачните технологии, изкуствения интелект и Интернет на нещата като най-важните технологии, които могат да донесат...
Ablera използва IBM Garage, за да създаде тази интелигентна когнитивна платформа за разговори, базирана на изкуствен интелект (AI), заедно с експерти...
В резултат на това вече ще има две нови публични компании
Ганев е заемал позиции в продажбите, бизнес услугите и финансите в IBM България
Студентите ще имат онлайн достъп до лабораторията и ще могат да се обучават дистанционно
“Изкуственият интелект не е страшен. Това е просто софтуер", каза Томас Англеро, директор на IBM Норвегия, цитиран от Investor.bg.
Изпълнителните директори на Apple и IBM Тим Кук и Вирджиния Ромети
Глобалният гигант отхвърли обвиненията София. Българската технологична компания "Стоун Компютърс" АД ще заведе иск за обещетение в размер на 2,5 млн....
Пренася данни в интернет със скорост 400Gbps
Ню Йорк. IBM обяви, че ще инвестира 1,2 млрд. долара за изграждането на 15 нови центъра на пет континента, с които ще разшири облачните си услуги. Це...
Ню Йорк. Apple отне първото място на Coca-Cola като най-скъп бранд в света. Технологичният гигант с оценка на бранда на 98, 316 млрд. долара за пръв п...
Вашингтон. IBM се съгласи да плати 44 400 долара глоба заради обвиненията, че дискриминира американскте граждани при наемане на персонал в САЩ. Компан...