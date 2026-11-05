Големи инвестиции променят София! Най-търсените имоти вече в дефицит

Истински бум на складове и логистични бази отчита София през първите девет месеца на 2026 година. Компаниите все по-активно наемат, купуват и строят помещения, а свободните площи вече са изключително малко. Общият обем на реализираните площи е достигнал 185 000 квадратни метра, което представлява впечатляващ ръст от 108% спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на консултантската компания за бизнес имоти „Кушман енд Уейкфийлд | Фортън“ (Cushman & Wakefield | Forton).

Свободни складове почти няма

Една от най-интересните тенденции е огромното търсене на складови и индустриални помещения. Въпреки че непрекъснато се строят нови обекти, свободните площи остават под 1% от всички налични.

Към края на септември в София и околностите има общо около 2,44 милиона квадратни метра логистични и индустриални площи. От тях свободни са едва 14 139 квадратни метра, или само 0,58%.

Това означава, че бизнесът разполага с много ограничен избор, когато търси готов склад или помещение за производство. Наличните свободни обекти са съсредоточени предимно в Божурище, Равно поле, по Ботевградско и Ломско шосе и около Околовръстния път.

Само през периода юли-септември компаниите са заели общо 64 393 квадратни метра чрез нови наемни договори и изграждане на обекти за собствено ползване. Това е увеличение с 63% спрямо третото тримесечие на 2025 година.

Кои компании търсят най-много помещения

Най-активни на пазара са фирмите, които се занимават с търговия на едро. Те формират 42% от заетите площи през третото тримесечие, или над 27 000 квадратни метра.

След тях се нареждат транспортните и логистичните компании с 23%, търговците на дребно с 9% и производствените предприятия с 5%.

„Логистичните и индустриални площи продължават да заемат важно място в плановете за развитие на бизнеса. Особено показателна е активността на компаниите от търговията на едро и транспорта, които формират близо две трети от реализираните площи през третото тримесечие“, коментира Станимира Пашова, изпълнителен директор на „Къшман енд Уейкфийлд | Фортън“.

Според нея голямото търсене е свързано в значителна степен с компаниите, които разширяват дейността си благодарение на относително силното вътрешно потребление.

Най-оживените зони за нови сделки са около бул. „Цариградско шосе“, Ботевградско шосе и летище София. Там предприятията търсят удобни връзки за доставки и транспорт.

Строят нови бази с ускорени темпове

Голямото търсене води и до засилено строителство. Само през третото тримесечие е започнало изграждането на 11 нови обекта с обща площ 44 000 квадратни метра.

В момента в София и околностите се строят складове и индустриални помещения с обща площ около 262 000 квадратни метра. Очакванията са близо две трети от тях да бъдат завършени през следващите 12 месеца.

През периода юли-септември вече са въведени в експлоатация 30 481 квадратни метра нови площи. Това е най-големият обем за последните пет тримесечия.

Сред завършените проекти е новата логистична база на „Евромастер“ в Костинброд с площ около 20 000 квадратни метра. Готови са също складовата база на „Диана“ на Ботевградско шосе със 7300 квадратни метра и обект на „Бибендум“ в Икономическа зона Божурище с около 3300 квадратни метра.

Сред големите проекти в напреднал етап са и две логистични сгради на СТР с близо 55 000 квадратни метра площ за отдаване под наем. Значителна част от помещенията вече са договорени с бъдещи наематели.

И малкият бизнес получава нови възможности

Нова тенденция е изграждането на по-малки складови помещения, предназначени за продажба на отделни фирми. Тези обекти обикновено са с площ между 200 и 2000 квадратни метра и се предлагат както в София, така и в Пловдив.

„Те са насочени към малкия бизнес, като предлагат възможности за складиране, производствени дейности и шоуруми. Този тип проекти на практика отговаря на специфично търсене, което наблюдаваме от няколко години на пазара“, обяснява Даниела Бойчева, директор „Бизнес развитие - офис и индустриални площи“ във „Фортън“.

Така по-малките предприятия могат да придобият собствено помещение, вместо непременно да наемат голяма складова база. Подобни проекти са подходящи за фирми, които се нуждаят от пространство за стоки, леки производствени дейности или представяне на продукцията си.

Колко струва наемът на склад край София

Недостигът на свободни площи постепенно повишава и наемите. За най-качествените логистични имоти от клас А, с площ над 10 000 квадратни метра, офертните цени вече достигат 6 евро на квадратен метър месечно.

В Равно поле наемите са между 5,50 и 5,80 евро на квадратен метър, а в Божурище варират между 5 и 5,50 евро.

Това означава, че фирма, която иска да наеме първокласен склад от 1000 квадратни метра при цена 6 евро на квадрат, трябва да предвиди около 6000 евро месечно само за базовия наем. Допълнителните разходи зависят от условията на договора.

Повече сделки с индустриални имоти

През първите девет месеца на годината в България са реализирани 17 инвестиционни сделки с логистични и индустриални имоти спрямо 10 за същия период на 2025 година.

Общата им стойност обаче е по-ниска - 35 милиона евро срещу 53 милиона евро година по-рано. Според анализа причината е, че сред продадените тази година имоти има по-малко висококачествени и скъпи обекти.

Шест от сделките са за имоти, предназначени за собствено ползване, а останалите 11 са за помещения, които ще бъдат отдавани под наем. Всички инвестиции през разглеждания период са направени с български капитал, като доходността при първокласните индустриални и логистични имоти остава 7,25%.