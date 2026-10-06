Експерт е категоричен: Имотният балон у нас вече се е спукал

Пазарът на жилища в България изпраща първите сериозни сигнали за охлаждане, а спорът вече не е дали има промяна, а колко дълбока ще бъде тя. Броят на сделките намалява трето поредно тримесечие, реалните продажни цени започват да се отдалечават от обявите, а един от експертите вече използва най-тревожната дума за пазара - „балон“. В ефира на НоваНюз изпълнителният директор на финансова компания Макс Баклаян заяви директно: „Влезли сме в окото на бурята и балонът се е спукал.“

Сделките вече дават червен сигнал

Според Баклаян именно броят на сделките е първият показател, който трябва да се следи, когато се търси промяна на имотния пазар. Причината е, че той е силно инертен и цените реагират със закъснение.

А в момента сигналът не е слаб. Вече трето поредно тримесечие се наблюдава ускоряващ се спад на броя на сделките. Именно тази тенденция кара Баклаян да смята, че пазарът е навлязъл в по-сериозна фаза на промяна.

Според него цените все още не показват драматичен спад, но това не означава, че напрежение няма. При имотите обикновено първо изчезват купувачите, след това се увеличава времето за продажба и чак след това започва същинската корекция на цените.

Реалните сделки вече са с до 10% надолу

Още един сигнал идва от разликата между офертните и реалните продажни цени. Баклаян посочи, че сделки вече се сключват на нива с между 5 и 10% под обявените от продавачите стойности.

Това означава, че въпреки официално отчетения ръст на цените, реалният пазар започва да показва по-силна преговорна позиция на купувачите. Колкото по-дълго се задържи спадът на сделките, толкова по-голям може да стане натискът върху продавачите да коригират очакванията си.

Баклаян очаква по-съществени промени в цените след втората половина на 2027 г. Тоест, ако прогнозата му се потвърди, сегашното охлаждане може да бъде само началото на по-дълъг процес.

Има и по-спокойна прогноза

Бившият председател на Управителния съвет на Националното сдружение „Недвижими имоти“ Добромир Ганев също отчита спад на сделките, но не приема тезата за непосредствен срив.

Според него намалението на активността от началото на годината е било очаквано, а хората, които реално имат нужда от жилище, не са изчезнали от пазара. В някои райони търсенето все още остава по-голямо от предлагането и именно това продължава да държи цените високи.

Ганев очаква ръстът на цените постепенно да се забави, но не смята, че осезаем обрат ще има в следващите шест месеца.

Балон или просто дълго охлаждане

Така пазарът навлиза в особено чувствителен момент. От едната страна са все още високите цени и недостигът на жилища в някои райони. От другата са три поредни тримесечия с намаляващи сделки и все по-голяма разлика между това, което продавачите искат, и това, което купувачите реално плащат.

Точно този разрив ще бъде ключов през следващите месеци. Ако сделките продължат да намаляват, а продавачите започнат масово да свалят цените, предупреждението за спукан балон ще изглежда все по-малко като крайна прогноза и все повече като процес, който вече е започнал.