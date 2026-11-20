Wizz Air обяви мащабна зимна програма за пътувания от България с общо 65 маршрута до 20 държави. Авиокомпанията ще осигури над 1,7 милиона места за пътници през сезон 2026-2027 г., като полетите ще се изпълняват от четири български летища. Сред дестинациите са както популярни европейски градове, така и курорти, подходящи за почивка на топло през зимните месеци. Билетите вече са в продажба на цени от 14,99 евро, съобщиха от превозвача на 20 ноември.

38 маршрута от София, включително до Египет и Мароко

Най-голям избор от дестинации имат пътниците от столицата. През зимния сезон Wizz Air ще изпълнява 38 маршрута от летище София до различни европейски и международни направления.

Сред тях са Базел, Рим, Прага, Берлин, Айндховен, Милано и Лондон. За желаещите да избягат от студеното време са предвидени полети до Хургада и Шарм ел Шейх в Египет, Маракеш в Мароко, както и до Тел Авив, Ларнака и испанския град Малага.

Така столичното летище предлага възможности както за кратки градски почивки и посещения при близки, така и за ваканции в страни с по-мек зимен климат.

Варна с 19 линии, полети и от Бургас и Пловдив

Летище Варна ще обслужва 19 маршрута през зимата. Сред обявените направления са Братислава, Брюксел, Базел, Милано и Лондон, както и пет германски града - Берлин, Дортмунд, Меминген, Франкфурт и Хамбург.

От Бургас Wizz Air ще предлага седем маршрута, осигуряващи директни връзки с Великобритания, Полша и Унгария. Пловдив ще запази една директна линия до Лондон.

Общият брой на маршрутите от четирите летища достига 65, като авиокомпанията поставя акцент върху пътуванията за туризъм, работа и посещения на семейства и приятели в чужбина.

Над 1,7 милиона места за българските пътници

"С над 1,7 милиона места за пътуване от България през зимния сезон продължаваме да предоставяме на българските пътници все повече възможности да откриват нови дестинации, да посещават своите близки и приятели и да планират своите топли почивки дори и през зимата. Радваме се, че не просто свързваме дестинации, а сме част от историите, емоциите и специалните моменти, които всяко пътуване създава. С нетърпение очакваме българските пътници на борда на WIZZ. Let's WIZZ, България!", заяви Салваторе Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации" в Wizz Air.

Билетите по обявените направления вече могат да бъдат закупени през сайта и мобилното приложение на авиокомпанията. Началната обявена цена е 14,99 евро.

Авиокомпанията се подсигурява срещу скъпото гориво

На фона на предизвикателствата в авиационния сектор Wizz Air предприема мерки за ограничаване на риска от колебанията в цените на горивата. Чрез договори за хеджиране компанията вече е осигурила близо 85% от необходимото гориво за настоящия зимен сезон.

Покрити са и 50% от нуждите за останалата част на 2027 г. Този подход позволява на превозвача да планира по-предвидимо разходите си и да поддържа конкурентни цени на билетите.

Паралелно с това Wizz Air продължава инвестициите в обновяване на самолетния парк, оптимизиране на маршрутната мрежа и подобряване на обслужването. Мерките са част от програмата Customer First Compass, която предвижда инвестиции на стойност 14 милиарда евро в оперативна ефективност, технологии и клиентско преживяване.