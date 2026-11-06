Ново напрежение в небето над София. Извънредни действия

Два полета, пътуващи към София, са станали обект на заплахи за поставени бомби на борда днес, съобщиха от Министерството на транспорта пред АФП. Сигналите са засегнали машини, изпълняващи курсове от летище „Лондон Станстед“ в Обединеното кралство и от Брюксел.

Справка в информационното табло за пристигащи полети на летище София показва, че става въпрос за полети W64328 от белгийската столица и FR1730 от Лондон. И двата самолета са успели да кацнат безопасно на българска земя, където са предприети всички необходими протоколи за сигурност.

Случилото се у нас е част от мащабна и добре организирана хибридна вълна от фалшиви сигнали за бомбени атентати, която блокира въздушното пространство на редица европейски държави днес. По данни на международните служби засегнати са били най-малко 17 полета в целия континент, пише "Вести".

Изключително напрегната бе ситуацията на летището в Прага, където говорителката Дениса Хейтманкова потвърди за девет засегнати полета. Заплахите са били насочени към пристигащи машини от Дания, Испания и Великобритания, както и към излитащи самолети за Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Обединеното кралство. Всички те са били подложени на щателни проверки, което доведе до кръжене на десетки самолети във въздуха и пренасочване на курсове.

Един от най-драматичните инциденти за деня бе свързан с полет ROT226M от Прага до Букурещ. Пилотите подадоха аварийния сигнал 7700 за обща опасност, преди да извършат извънредно кацане в румънската столица. Друг самолет на Wizz Air от Прага до Рим (полет W46136) бе принуден незабавно да обърне курса над Ферара и да кацне във Венеция. По-късно властите потвърдиха, че и в двата случая заплахите са били фалшиви.

Четири нови бомбени заплахи срещу самолети, прелитащи над френска територия, потвърдиха и от канцеларията на премиера във Париж. Във Франция властите разследват и друг сериозен инцидент от последните часове – пилот на Aer Lingus по линията Дъблин–Рим откаже първоначално да изпълни военните разпореждания за извънредно кацане във военната база Евьор, което наложи вдигането на два изтребителя за прихващане на пътническия лайнер.

Заплахите засегнаха и южната част на континента. Полет FR8196 на Ryanair от Рим за Лисабон бе проверен по спешност, след като италианската полиция получи анонимно телефонно обаждане. След кацането в Португалия властите установиха, че става дума за злонамерена измама.

В Дания полицията в Копенхаген претърси обстойно аеропорта и съобщи, че приключва проверките, като увери, че реална опасност за пътниците не е имало.

Паралелно с хаоса във въздуха, вълната от заплахи удари и медийния сектор в Ирландия. Сградата на националната телевизия RTÉ в Дъблин, както и офисите на Newstalk Radio, Today FM и списание Irish Independent бяха спешно евакуирани заради имейл със заплаха за взрив в рамките на 45 минути. Излъчването на радиото бе временно прекъснато и заменено с музика, преди полицейските екипи с кучета да обезопасят района.

Службите за сигурност в цяла Европа продължават мащабното разследване, за да установят произхода на координираните атаки, които целиха да блокират критичната инфраструктура на континента.