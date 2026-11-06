Бомбените заплахи удрят Европа! Самолетните билети може да скочат с 30%

Бомбените заплахи срещу пътнически самолети в Европа може да са част от хибридна атака, насочена към създаване на хаос и затруднения във въздушния транспорт. Същевременно огромните разходи за извънредни кацания, проверки и военен ескорт могат да допринесат за поскъпване на самолетните билети с между 10 и 30% през следващата година. Това предупреди председателят на Българската асоциация на авиационната индустрия Тодор Иванджиков в интервю за бТВ.

Генералният директор на Ръководството на въздушното движение (РВД) Иван Дяксов обясни как се реагира при сигнал за взривно устройство и кой взема окончателното решение къде да кацне застрашеният самолет.

Хибридни атаки срещу Европа? Експертът посочи откъде може да идват

„Определено това е поредната хибридна атака към Европа“, заяви Тодор Иванджиков по повод зачестилите сигнали за бомби в пътнически самолети.

Според него целта на подобни действия е да се създадат напрежение, несигурност и сериозни затруднения за авиокомпаниите и пътниците. Той посочи, че досегашните проверки на самолетите, срещу които са отправени заплахи, са приключили без откриването на взривни устройства.

Иванджиков допусна, че бомбените заплахи може да са свързани с кибератаките срещу институции и компании в Европа. Той припомни, че и български ведомства постоянно са обект на опити за проникване в информационните им системи.

По думите му установяването на извършителите е изключително трудно, защото се използват различни интернет адреси и комуникационни канали. Иванджиков изрази предположение, че атаките идват „от изток“, без да посочи конкретен извършител.

„Не трябва да се уморяваме. Трябва да спазваме процедурите и да осигуряваме безопасността на полетите“, подчерта той и призова пътниците да не изпадат в паника.

Кой решава къде да кацне самолетът при бомбена заплаха

Генералният директор на РВД Иван Дяксов обясни, че при всеки сигнал за взривно устройство се задейства предварително разработена процедура. Решението за летището, на което да бъде приземена машината, се взема от нейния командир или от авиокомпанията.

„След като ни информира къде ще кацне, за нас вече това е приоритет. Ние трябва да осигурим безопасното кацане на това въздухоплавателно средство“, посочи Дяксов.

Информацията за евентуална бомба може да постъпи по различни канали - чрез електронна поща до авиокомпанията или летището, по телефон 112 или от службите на друга държава. След получаването на сигнала се уведомяват отговорните институции и се предприемат необходимите действия за безопасно кацане.

При избора на летище значение имат етапът на полета, възможностите за извършване на проверки и организацията за последващото пътуване на пътниците. При необходимост могат да бъдат задействани и военни самолети, които да ескортират застрашената машина.

Какво става с пътниците и имат ли право на обезщетение

Отклоняването на полет заради бомбена заплаха може да създаде сериозни неудобства за хората на борда. Особено сложна става ситуацията, когато самолетът бъде приземен на летище, различно от първоначално планираното.

Според Тодор Иванджиков подобен случай представлява извънредно обстоятелство и обикновено не предполага парично обезщетение за самото отклоняване. Той обаче подчерта, че авиокомпанията трябва да намери начин пътниците да достигнат крайната си дестинация.

Ако например самолет, който трябва да кацне в София, бъде пренасочен към Пловдив, превозвачът може да организира автобусен транспорт. Друг вариант е пътниците да изчакат приключването на проверките, след което машината да продължи полета си към първоначалното летище.

Нов удар по джоба! Билетите може да поскъпнат с 30%

Бомбените заплахи не само нарушават разписанията, но и увеличават значително разходите за въздушен транспорт. Отклоняването на самолети, допълнителното гориво, проверките за сигурност и задействането на военна авиация струват сериозни средства както на авиокомпаниите, така и на държавите.

Тодор Иванджиков предупреди, че европейската авиация вече изпитва затруднения заради високите цени на горивата и необходимостта част от полетите да заобикалят военни зони. Според него зачестилите извънредни ситуации допълнително натоварват сектора.

Експертът прогнозира, че през следващата година самолетните билети за полети в Европа може да поскъпнат с между 10 и 30%. Той уточни, че увеличението ще зависи от конкретния маршрут и момента на закупуване на билета, като при резервации непосредствено преди пътуването цените могат да бъдат значително по-високи.

Иванджиков обърна внимание и на друг проблем - недостига на авиационно гориво на някои европейски летища. По думите му това вече води до ограничения в броя на обслужваните полети, но засега България не е сред засегнатите държави.

РВД: Подготвени сме, няма място за паника

В пряко включване от тренажорната зала на РВД Иван Дяксов увери, че българските ръководители на полети са добре подготвени за подобни извънредни ситуации. Той обясни, че специалистите преминават обучение и работят по ясно установени правила.

„Такива ситуации се случват. Не е за първи път, просто последната седмица малко зачестиха. Но ние сме подготвени, действаме съгласно процедурите“, заяви Дяксов.

Тодор Иванджиков също призова пътниците да проявяват търпение при извънредните проверки и отклоняването на полети. Той подчерта, че независимо от зачестилите бомбени заплахи авиацията продължава да бъде сред най-безопасните видове транспорт.