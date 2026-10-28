Wizz Air засилва полетите от България точно преди зимния сезон

Българите вече имат три нови възможности да избягат от зимното ежедневие - към топлите плажове на Червено море, екзотичните пазари на Мароко или красивите улици на Швейцария. Авиокомпанията Wizz Air даде начало на зимния туристически сезон с откриването на два нови маршрута и възобновяването на още един. От вчера превозвачът изпълнява директни полети от София до египетския курорт Хургада и от Варна до швейцарския град Базел, а линията София - Маракеш отново посреща пътници. Билетите за трите дестинации вече са в продажба, като най-ниските обявени цени започват от 29,99 евро.

Три дестинации за три различни приключения

Новият маршрут от София до Хургада ще се обслужва три пъти седмично - във вторник, четвъртък и събота. Това предоставя удобна възможност за почивка на Червено море през студените месеци, когато мнозина предпочитат да заменят зимните температури с топло време и морски развлечения. Цените на билетите по тази линия започват от 45,99 евро.

Директните полети от Варна до Базел ще се изпълняват два пъти седмично - във вторник и събота. Същият график е предвиден и за възобновения маршрут София - Маракеш. Цените на билетите до швейцарския град започват от 29,99 евро, а до Мароко - от 45,99 евро.

Трите линии са част от разширяването на маршрутната мрежа на Wizz Air в България. Компанията разчита не само на интереса на българските туристи към нови дестинации, но и на възможностите за привличане на чуждестранни посетители у нас, както и за развитие на бизнес контактите между отделните държави.

Хургада - лято насред зимата

За онези, които трудно се разделят с морето, Хургада е едно от най-привлекателните предложения. Разположен на брега на Червено море, египетският курорт е известен с дългите си пясъчни плажове, прозрачната вода и впечатляващите коралови рифове. Благодарение на топлия климат районът привлича туристи и през месеците, когато в Европа температурите са далеч по-ниски.

Хургада е особено популярна сред любителите на гмуркането и шнорхелинга. Подводният свят на Червено море предлага срещи с разноцветни риби, корали и множество други морски обитатели. Дори хората, които никога не са се гмуркали, могат да се възползват от организирани морски екскурзии и разходки с лодки.

Но почивката в Хургада не се изчерпва с плажа. За любителите на приключенията се предлагат пустинни сафарита, разходки сред пясъчните дюни и посещения на бедуински селища. Така само за няколко дни туристите могат да съчетаят спокойствието край морето с напълно различния свят на египетската пустиня.

Маракеш - градът на приказките от Ориента

Съвсем различно преживяване предлага Маракеш, един от най-известните градове на Мароко. Тук посетителите попадат сред тесни улички, оживени пазари, старинни дворци и вековни традиции. Градът е прочут със своята медина - историческия център, в който лабиринтът от улици отвежда до малки работилници, магазини за подправки, цветни тъкани и традиционни марокански изделия.

Сред най-впечатляващите забележителности е дворецът Бахия, известен с красивата си архитектура, вътрешните дворове и богатата украса. Друга задължителна спирка е медресето Бен Юсеф, един от забележителните исторически паметници на града. Истинското сърце на Маракеш обаче е площад Джемаа ел-Фна, който привлича посетители през целия ден.

С настъпването на вечерта площадът придобива съвсем различен облик. Появяват се улични артисти и музиканти, а въздухът се изпълва с аромати на традиционни марокански ястия. Туристите могат да опитат таджин, кус-кус и прочутия ментов чай, известен като атай.

Маракеш предлага и възможности за екскурзии извън града. Близостта до Атласките планини позволява посещения на живописни планински селища и природни забележителности. Това го прави интересна дестинация както за любителите на историята и културата, така и за хората, които предпочитат по-активни пътувания.

Базел - три държави на една ръка разстояние

Третата дестинация отвежда българските пътници в съвсем различна част на Европа. Базел е разположен на границата между Швейцария, Франция и Германия и е сред най-важните икономически, културни и транспортни центрове в региона. Географското му положение позволява на туристите да съчетаят посещението в швейцарския град с пътувания до съседните държави.

Една от големите забележителности е Старият град, където тесни калдъръмени улици водят към исторически площади, красиви фасади и уютни заведения. Над града се извисява Базелската катедрала, изградена от червен пясъчник и известна със своите цветни покривни керемиди. От района около нея се откриват впечатляващи гледки към река Рейн.

Друга архитектурна забележителност е яркочервеното кметство, което привлича вниманието с необичайната си фасада. Любителите на изкуството могат да посетят световноизвестния Музей на изкуството или музея, посветен на швейцарския художник и скулптор Жан Тингели.

Сред символите на Базел е и историческият Среден мост над Рейн. Особено любопитна атракция са традиционните речни лодки, които преминават от единия бряг до другия, използвайки единствено силата на течението. Този необичаен начин на придвижване е част от характерния облик на града.

Зимните пътувания са също толкова важни

От авиокомпанията посочват, че разширяването на маршрутите от България е част от дългосрочната стратегия за предоставяне на повече възможности за достъпни пътувания. Според превозвача интересът към зимните ваканции продължава да расте, като пътниците търсят както слънчеви дестинации, така и градски почивки и планински курорти.

„Разширяването на маршрутната ни мрежа в България отразява ангажимента на Wizz Air да предлага все повече достъпни пътувания и да свързва българските пътници с ключови дестинации в Европа и отвъд нея. Вярваме, че зимните пътувания са също толкова важни, колкото летните ваканции!“, заяви Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

Той подчерта, че новите маршрути предоставят различни възможности според предпочитанията на туристите - от ски приключения до почивка край топлите морета на Африка.

„Именно заради това с радост стартираме новите си маршрути от България, които ще дадат на пътниците още повече възможности да откриват очарованието на зимна Европа, да се отправят към любимите си ски курорти или да избягат към слънчевите дестинации на Африка“, допълни Империале.

Представителят на авиокомпанията отправи и специално послание към българските пътници: „Очакваме с нетърпение да посрещнем българските пътници на борда на WIZZ и да им помогнем да превърнат следващото си пътуване в незабравимо преживяване. Let’s WIZZ, България!“

Над 4 милиона пътници от и до България

Новите полети идват в момент, когато Wizz Air отчита значително увеличение на пътникопотока на българския пазар. От началото на годината до момента авиокомпанията е превозила над 4 милиона пътници от и до България. Това представлява ръст от 49% спрямо същия период на предходната година.

Превозвачът отчита и коефициент на изпълнение на полетите от 99,6%. Според компанията този показател е свидетелство за подобряването на оперативната устойчивост и възможността да обслужва растящия брой пътници.

Разширяването на маршрутната мрежа има значение и за туризма в България. Новите директни връзки могат да улеснят пристигането на чуждестранни посетители, а за българските граждани осигуряват допълнителни възможности за пътувания, почивки и делови контакти. Билетите за новите маршрути се предлагат чрез официалния сайт и мобилното приложение на Wizz Air.

Новите маршрути и цените на билетите:

МАРШРУТ ЧЕСТОТА ЦЕНИ ОТ

София - Хургада Вторник, четвъртък и събота 45,99 €

София - Маракеш Вторник и събота 45,99 €

Варна - Базел Вторник и събота 29,99 €