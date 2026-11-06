Българи питат държавата за голяма тайна. Искат да узнаят съдбата си

Необичайна мания по точния час на раждане кара българи да търсят помощ дори от държавните институции. Оказва се, че един от най-любопитните въпроси, които гражданите отправят към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО), е „В колко часа съм роден?“.

Причината най-често е желанието да си направят максимално точен хороскоп и да разберат своя асцендент, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Но това далеч не е единствената загадка, за която българите търсят съдействие от държавата - сред запитванията има и такива за необикновени имена, родословни дървета и дори за хора, които се казват България.

45 души издирват часа, в който са се появили на бял свят

От началото на 2026 г. до края на октомври общо 45 граждани са поискали от експертите на ГРАО да им помогнат да установят точния час на своето раждане. През цялата 2025 г. подобни запитвания са били 70.

Причините са различни. В някои случаи родителите не помнят точния час, в други той не е записан в документите, с които разполагат хората. Най-честото обяснение обаче е свързано с астрологията.

Подателите на запитванията искат да изготвят по-прецизен личен хороскоп, тъй като според астрологията часът на раждане определя асцендента на човека. Именно затова хората, които се интересуват от звездните прогнози, смятат тази информация за изключително важна.

Те се надяват чрез по-точното определяне на астрологичните си характеристики да получат повече информация за миналото, настоящето и бъдещето си. Някои използват подобни прогнози и когато им предстои да вземат важни житейски решения.

Къде се крие тайната на точния час

Експертите от ГРАО обясняват, че гражданите могат да потърсят тази информация в общинската администрация по месторождение. Причината е, че точният час на раждане се вписва в актовете за раждане, които се съхраняват именно в общините.

Има обаче една съществена подробност. Данните за часа на раждане не присъстват във всички образци на актовете, използвани през различните години.

Това означава, че дори официалните регистри невинаги могат да дадат отговор на въпроса, който вълнува любителите на астрологията. Затова от институцията насочват гражданите първо да проверят каква информация е запазена в общината, където са родени.

Има ли българи с името България

Сред най-интересните запитвания до ГРАО са тези, свързани с необичайни лични имена. Граждани например са поискали да научат дали в страната има хора, които носят името България, както и колко са те.

Други са любопитни дали определено име е уникално и дали родителите, които са го избрали, действително са създали нещо неповторимо.

Особено любопитен е случаят с името Телият. Граждани поискали да разберат дали то е плод на родителското въображение и дали никой друг в страната не се казва така.

Проверката на служителите обаче показала, че името съвсем не е единствено. Оказало се, че и други българи го носят.

Занка, Левски и най-популярните имена

Не по-малко интересен бил въпросът за произхода на името Занка. Други граждани пък поискали да разберат колко души в България носят фамилията Левски.

Сред традиционните запитвания остават тези за най-разпространените женски и мъжки имена в страната. Особено голям е интересът около популярните имени дни като Ивановден, Димитровден и Гергьовден, когато хората искат да научат колко българи носят имената на съответните светци.

Има и граждани, които търсят информация за своите предци, искат да възстановят семейната си история или да съставят родословно дърво. Така регистрите се използват не само за административни услуги, но и за издирване на семейни корени.

Какво още знае ГРАО за българите

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ е част от специализираната администрация на МРРБ и изпълнява общо 39 функции и задачи на територията на страната.

Сред основните й задължения е поддържането на регистъра на населението, който включва Национална база данни „Население“, Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние, регистъра на единните граждански номера и Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси.

В регистрите се съхраняват сведения за раждания, бракове, смърт и други важни обстоятелства от живота на гражданите. Именно чрез тази информация експертите могат да отговарят на част от необичайните запитвания за произхода на имената, семейната история и обстоятелствата около раждането.