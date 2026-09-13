Затвориха небето ни! Втори самолет отклонен заради дрон
Двоен екшън на летище София
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Двоен екшън на летище София
Забраната за прелитане на беларуски самолети е в сила от вчера
Повече младежи ще имат шанса да изпълнят мечтите си и да станат ръководители на полети благодарение на усилията на Държавно предприятие "Ръководство н...
София. Транспортният министър Данаил Папазов назначи за генерален директор на държавното предприятие „Ръководство въздушно движение" Цветан Дилов, съ...
Плащаме масрафите на предишните, заяви премиерът на летището