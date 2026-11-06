Нова версия за бомбените заплахи срещу самолети

Бомбените заплахи срещу трите самолета, които в четвъртък кацнаха аварийно, са отправени чрез имейли. А вероятната им цел е да всеят смут. Около това мнение се обединиха директорът на Ръководството на въздушното движение и експерти.

Имейлите с бомбените заплахи са били отправени преди трите самолета да навлязат в българското въздушно пространство. Според експерти целта на хората, които стоят зад тези заплахи, е да се провери по какви процедури действат държавите от Европа и да съберат информация.

Четвъртък сутрин. Трафикът в небето изглежда спокоен. Докато пред ръководителите полети не възниква извънредна ситуация - отправени са заплахи за бомби на борда на три самолета.

„Доколкото разбрах, те са били с изпратени имейли, съответно от незнайни организации“, коментира пред NOVA генералният директор на Ръководство "Въздушно движение" Иван Дяксов.

Чиято цел е да всеят смут, обясни директорът на Ръководство на въздушното движение. „Някои от тях са изпратени до нашите летища, а в Европа има над 24 случая през последната седмица“, добави той.

Заплахите били отправени преди самолетите да навлязат в българското въздушно пространство.

„За единия със сигурност знаем, че напускаше германското въздушно пространство, другият – от Копенхаген, също беше извън нашето въздушно пространство, може би над Полша“ , посочи Дяксов.

Колкото до пренасочения към Пловдив самолет, Дяксов обясни чие е било решението. „Решението за избор на летище се взема от командира на въздухоплавателното средство, съгласувано с неговата компания“, каза той.

Според експерти сигналите могат да се класифицират като въздушен тероризъм. И предположиха кой може да стои зад тях.

„Има две държави в света, които имат интерес от дестабилизация на Европа, едната е Руската федерация, другата е Иран“, каза експертът по национална сигурност полк. Асен Пейчев.

„Какво целят - хем да изтощават ресурсите, хем, от друга страна, да проверяват как реагират натовските държави“, смята експертът по киберсигурност Любомир Тулев.

А в РВД Димитър, който все още се обучава за ръководител полети, разказва какви ситуации е тренирал в симулатора. „Аварийни ситуации, загуба на двигател или заплахи от незаконна намеса. В такава ситуация е важно да се действа хладнокръвно“, казва той.