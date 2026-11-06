Бургас с предупреждение за Евровизия

Община Бургас предупреждава за появата на подвеждащи оферти и неофициални предложения за продажба на билети за песенния конкурс „Евровизия 2027“, на който морският град ще бъде домакин през май следващата година.

От общинската администрация призовават желаещите да посетят музикалното събитие да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на оферти от непроверени източници. Покупката на билети през неофициални платформи крие риск от финансови злоупотреби и придобиване на невалидни билети, предупреждават от администрацията.

Официалната продажба на билетите се очаква да започне през януари 2027 г. Информация за условията и каналите за покупка ще бъде публикувана на официалната страница на конкурса, информира БТА.

Почитателите на „Евровизия“ могат предварително да се регистрират в безплатна официална платформа.

Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на песенния конкурс през май 2027 г. Полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май, а големият финал ще се състои на 15 май в зала „Арена Бургас“.