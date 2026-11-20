По време на престижното кулинарно събитие Biorest Cup 2026 The Macallan представи в България Inspired by Fresh Coconut, едно от двете едномалцови шотландски уискита, с които завършва The Harmony Collection. Форумът събра водещи професионалисти от света на гастрономията, сред които и световноизвестният шеф-сладкар Джорди Рока от El Celler de Can Roca.

Като специален гост и член на международното жури той се включи в състезанието, на което The Macallan беше официален партньор. Участието му даде възможност да се надгради дългогодишното му партньорство с марката, а гостите научиха от първа ръка за творческия му принос към най-новото издание на колекцията и опитаха специалния десерт, който той създаде, за да допълни вкуса на уискито.

Посетителите на събитието имаха възможност да се потопят в света на The Macallan чрез специално обособената The Macallan Harmony Booth, където се запознаха с историята, ценностите и всички издания от колекцията. В специален майсторски клас на The Macallan Димитър Димитров, регионален бранд специалист в Edrington, представи философията на колекцията, новото издание и връзката му с кулинарното изкуство. Като част от състезателната програма беше организиран и специален кръг, в който участниците създадоха авторски коктейли с уиски The Macallan и Highland Park, както и с ром Brugal 1888. Предизвикателството даде поле за изява на професионалистите да покажат своята креативност и да експериментират с приложението на премиум алкохолни напитки в съвременната миксология.

The Macallan Harmony Collection, Inspired by Fresh Coconut е едно от двете едномалцови шотландски уискита, с които завършва серията, посветена на връзката между природата, творчеството и уиски майсторството. Inspired by Fresh Coconut и Inspired by Toasted Coconut, което се предлага ексклузивно в GTR, представят две различни интерпретации на кокосовите нотки. Представеното в България Inspired by Fresh Coconut се отличава със свежи нотки на кокос, цитруси и тропически плодове, допълнени от ванилия, сладък дъб и деликатни подправки. Във вкуса се усещат кокосово мляко, лайм и нежна сладост, последвани от свеж флорален финал.

Характерните кокосови нотки са постигнати чрез внимателен подбор на бъчви от американски дъб, предварително обработени с шери, в съчетание с бъчви, в които преди това е отлежавал бърбън. Естествените свойства на дървесината позволяват на екипа от уиски майстори да изведе на преден план кокосови нюанси, които рядко се срещат в уискитата на марката.

По повод създаването на Inspired by Fresh Coconut Кърстийн Кембъл, главен уиски майстор на The Macallan, коментира: „При създаването на финалното издание от The Harmony Collection успяхме да изведем кокосовите нотки на преден план чрез прецизен подбор на бъчвите и внимателно отлежаване. Резултатът са две изключително добре балансирани уискита, които разкриват както естественото влияние на дъбовата дървесина, така и майсторството на нашия екип. Всеки елемент е внимателно изпипан, за да се постигне хармоничен и отличителен характер“.

Специална роля в представянето на изданието има партньорството между The Macallan и братята Рока от световноизвестния ресторант El Celler de Can Roca, което продължава вече повече от десетилетие. Като част от съвместния им проект TimeSpirit Dining Experience Джорди Рока създава серия от авторски десерти, вдъхновени от уискито и предназначени да допълнят вкуса му. Те са съчетани с шест специално разработени коктейла, които разкриват различни страни на неговия характер. Тези съчетания вече могат да се опитат в ресторант El Celler de Can Roca.

„Сътрудничеството по това издание беше истинско удоволствие и вдъхновяващо творческо преживяване. Изследвайки кокоса в различните му форми, създадохме серия от съчетания, които играят с текстури, контрасти и баланс. Целта ни беше да допълним и обогатим вкуса на уискито по деликатен и неочакван начин“, споделя Джорди Рока.

В духа на The Harmony Collection новото издание продължава и стремежа на The Macallan да дава нов живот на естествени материали. За изработката на кутията на уискито са използвани отпадъчни кокосови влакна, превърнати в материал с отличителна текстура и естествен черен цвят. Този подход отразява философията на серията, която търси вдъхновение в природата и изследва възможностите за съчетаване на традиционното майсторство с новаторски решения.

Представянето на Inspired by Fresh Coconut по време на Biorest Cup 2026 даде възможност на българската кулинарна общност да се запознае отблизо с най-новата глава от историята на The Macallan. Повече информация за колекцията е достъпна на www.themacallan.com, а изданието се предлага и на българския пазар благодарение на Кока-Кола ХБК България, официален дистрибутор на The Macallan за страната.