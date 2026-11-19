Българите, които изплащат жилищни и потребителски кредити, трябва да се подготвят за евентуално повишаване на лихвите. Икономисти предупредиха, че промяната може да започне скоро, а ефектът ще се усети както върху месечните вноски на домакинствата, така и върху пазара на недвижими имоти. Причината за притесненията е големият дял на кредитите с плаващи лихви в България.

Според анализ на Oxford Economics 99,5% от обема на новото жилищно и потребителско кредитиране у нас е с плаваща лихва при средно около 15% за еврозоната. Това поставя българските кредитополучатели сред най-чувствителните към промени в цената на заемите.

„Лихвите вероятно ще се променят съвсем скоро и с това ще има и доста икономически ефекти – и върху потреблението, и върху кредитирането, и върху пазара за недвижими имоти, което ще рефлектира върху цялата фискална ситуация в страната“, заяви пред bTV Александър Нуцов, изпълнителен директор на Българската предприемаческа асоциация.

Неговата прогноза е, че поскъпването на заемите ще има последствия далеч отвъд банковия сектор. По-високите месечни вноски оставят по-малко средства за останалите разходи на домакинствата, а по-скъпото финансиране може да охлади интереса към покупката на жилища.

Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика, посочи, че България преминава през продължителен период на ниски лихви по ипотечните кредити. Според него подобни условия трудно се срещат в останалите държави от Централна и Източна Европа.

При плаващата лихва банката може да променя цената на кредита съгласно условията в договора и движението на съответния референтен показател. Затова повишаването на лихвените нива не засяга единствено хората, които тепърва кандидатстват за заем. То може да доведе и до промяна в погасителните вноски на вече отпуснати кредити.

„Големият въпрос е кога ще тръгнат за ипотечните кредити – там е заровен по-големият проблем. Ипотечното кредитиране е това, което изключително много се повиши“, заяви Петър Ганев.

Според него основният риск за домакинствата не е само евентуалното увеличение на лихвата, а загубата на постоянни доходи. Докато хората работят и получават редовни заплати, те обикновено успяват да обслужват задълженията си. При безработица дори досегашната месечна вноска може да се превърне в сериозно финансово затруднение.