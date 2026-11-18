Швейцарската технологична компания FISBA стартира строителството на нов завод в Първомай. В предприятието ще се произвеждат високоточни оптични компоненти, предназначени за американския лидер в роботизираната хирургия Intuitive. Според официалното съобщение на инвеститора на първоначалния етап ще бъдат разкрити около 20 работни места, като се предвижда броят им да нарасне в бъдеще.

Новата производствена база ще се простира на площ от приблизително 2500 кв. метра. Строителните дейности трябва да приключат през есента на следващата година, а реалното производство да стартира в началото на 2028 г. За управлението на дейността в страната вече е учредено местното дружество „ФИСБА“ ЕООД (FISBA EOOD), регистрирано в Първомай през юли.

Изборът на терен не е случаен – заводът на FISBA се изгражда в непосредствена близост до съществуващата база на Intuitive в града. Това ще улесни значително логистиката, доставките и координацията между двете компании. В своя обект в Първомай американският гигант произвежда компоненти за камерни системи, които осигуряват детайлна визуализация за хирурзите по време на операции с роботизирани системи. Изпълнителният директор на FISBA Кристиан Целвегер подчерта, че инвестицията в България е ключова стъпка за осигуряване на допълнителен производствен капацитет и за задълбочаване на дългогодишното партньорство с Intuitive, предава money.bg.

По думите на Целвегер решаващ фактор за успеха на завода ще бъде трансферът на ноу-хау между екипите, технологиите и процесите. Амбицията на компанията е в Първомай да бъдат наложени същите високи стандарти, по които работят останалите ѝ заводи по света. Методите за измерване и контрол на качеството ще се внедряват поетапно и ще бъдат адаптирани към местните условия, като проектът ще даде възможност на български специалисти да развият експертиза в сферата на прецизната оптика.