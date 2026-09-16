Край на прекомерната задлъжнялост! Нови правила за потребителските кредити

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия в Народното събрание одобри на първо четене новия Законопроект за потребителските кредити. Промените целят както въвеждането на съвременни европейски изисквания, така и налагането на по-строг контрол върху кредиторите и по-добра защита за хората, които ползват потребителски и бързи заеми.

Притиснати от наказателна процедура от ЕС

Заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов обясни, че приемането на закона е спешно заради започната наказателна процедура срещу България. Европейската директива е приета още през октомври 2023 г., а крайният срок за транспонирането ѝ е изтекъл през ноември 2025 г.

На 30 януари 2026 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение, а на 16 юли изпрати предупреждение, че казусът може да стигне до съдебна фаза. Това налага бързо наваксване на забавянето от страна на българския парламент.

По-голям обхват и прозрачност при рекламите

Новата нормативна рамка значително разширява своя обхват - тя вече ще се прилага за кредити на стойност до 100 хил. евро, като се обхващат и нови видове финансови продукти.

Въвеждат се и строги изисквания за рекламирането на заеми. Всички промоционални материали задължително трябва ясно да заявяват, че ползването на кредит е свързано с разходи, за да могат потребителите да вземат информирано решение.

Край на прекомерната задлъжнялост

Законопроектът залага нови правила за защита на кредитополучателите:

Задължителна оценка на кредитоспособността: Заем ще се отпуска само при доказана възможност на клиента да обслужва задължението си.

Таван на разходите: Въвеждат се ограничения върху общите разходи при краткосрочните кредити, където скритите такси често оскъпяват заема.

Помощ при финансови затруднения: Предвиждат се механизми за отсрочване на плащанията, рефинансиране или промяна на договорните условия за хора, изпадали в затруднение.

Строг контрол и дигитална адаптация

Промените затягат примката и около самите фирми за кредити. Въвежда се задължителна регистрация за кредиторите и посредниците, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и се увеличават санкциите при нарушения.

Новата рамка е съобразена и с масовото навлизане на онлайн услугите и дигиталните платформи, като урежда правилата за предлагане и сключване на договори в интернет среда.

Какво следва?

Зам.-министър Якимов изрази надежда за конструктивен диалог в парламента между първо и второ четене, където текстовете да бъдат допълнително прецизирани. Предстои законопроектът да бъде гласуван от депутатите и в пленарна зала.