50 000 заглавия във видеотеката на EON. Телевизия от бъдещето

50 000 заглавия предлага вече EON. Уникалната стрийминг платформа - поколение 3.0, на Vivacom предлага още по-големи преживявания и възможности на абонатите си. Обновеният EON бе представен тази вечер на специално събитие на Vivacom.

EON се гледа на 1,5 милиона устройства, съобщи Любомир Малоселски, директор дирекция "Продукти и услуги" на Vivacom. Изпълняваме ангажимента, който поехме пред клиентите си – непрекъснато да се развиваме, подчерта Малоселски. И информира, че платформата вече разполага с над 200 тв канала. Съдържанието, което предлага над 21 000 предавания, може да се връща 7 дни назад. Предава се еднакво на всички видове устройства.

Нова персонализация, строг родителски контрол и анонс за съдържание според предпочитанията на потребителя предлага новият EON. 3.0.

Най-голямото удобство е, че всеки член на семейството – от баба до внуче, може да има свой профил, съдържанието на който да е селектирано според възрастта и интересите. Така родителският контрол става още по-детайлен - добавени са повече опции за възрастови ограничения. Когато детето излезе от профила си, не може да влезе в този на баща си и майка си, защото има изискване за пин код.

Спортните фенове имат възможност не само да групират на бърз достъп любимите си канали, но и да избират с бързо меню конкретни моменти от тях. Платформата дава статистика за мача и възможност с един клик да се види гол или жълт картон.

Нов интерфейс и навигация предлага още платформата. Съдържанието и менютата са реорганизирани, с по-бърз достъп до телевизия, видеотека и основните функции.

Чрез нови приложения директно през EON Vivacom дава достъп до игри, музика, видео и други забавления.

Преди 5 години променихме гледането на телевизия в България, подчерта Августин Миланов, главен директор маркетинг. Технологиите имат смисъл само когато осигуряват преживяване, категоричен бе той.