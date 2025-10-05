Ново 20 от БНБ за кредитите
Подготвят промени в Централния кредитен регистър
Плюс 7 млрд. лв. за 12 месеца, стабилни банки и лихви около 2,44% подгряват покупките
Ще сътрудничат по една от най-големите сделки на пазара за управление на вземания в България
Домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране
Съдия изпълнител чука на вратата на 120 000 млади българи
Кредитите растат, а заедно с тях и предизвикателствата
Заем от 1000 лв. лесно достига до над 1600 лева
Над половин милиард лева вече са необслужвани заеми
Потънаха в дългове, не могат да ги плащат
Средният размер на продадените потребителски кредити за цялата 2024 г. е 909 лева
Забраняват обажданията на колекторски фирми между 8 вечерта и 7 сутринта
Засилват се и проверките на способността да се плаща заемът
Съдът на Европейския съюз излезе със специално постановление
Нарастването при тях е толкова голямо, че банките нямат изгода да предлагат по-примамливи лихви
Централната банка обяви и една добра новина
Официални данни от Асоциацията на банките в България
Често младите хора не си дават сметка, че като теглят лесни кредити, ще трябва да върнат доста повеч...
Потребители до 30-годишна възраст вземат кредити, за да отидат в чужбина или да си купят модерна тех...
Около 3% са необслужваните кредити в цялата банкова система. При бързите кредити този процент може д...
Лихвите по потребителски заеми на годишна база скачат