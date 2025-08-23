Инфлацията тласка българите към по-големи кредити

Кредитополучателите в България са принудени да търсят все по-високи суми, за да могат да си позволят същите стоки и услуги, които доскоро струваха по-малко.

Това обясни председателят на Асоциацията на отговорно небанково кредитиране адв. Николай Цветанов в ефира на телевизия България он ер.

Според него увеличението на размера на заемите е пряко следствие от инфлационния натиск върху цените в страната.

„Има увеличение в размера на теглените кредити – под 10%. Статистиката на БНБ показва същата цифра – увеличение с 10,6% за година, или с 4,6% спрямо март месец и това отразява инфлацията и оскъпяването на живота“, обясни Цветанов, давайки за пример покачването на цените на техниката с около 10%.

Ръст в обемите, но и в риска

Последните данни на БНБ сочат, че потребителското кредитиране е достигнало 4,7 млрд. лева. В рамките на т.нар. бързи кредити – тези със срок до една година – общият оборот е 1,64 млрд. лева. „Това са кредити с остатъчен срок до една година. Поне половината кредити са по-дългосрочни. Общият обем на този вид кредитиране е в рамките на 800 млн. лв.“, поясни Цветанов.

В същото време банковата статистика отчита и тревожен сигнал – към юни тази година необслужваните заеми са се увеличили с 30%. Според адвоката обаче това трябва да се разглежда внимателно. „Вероятно се вземат предвид по-дългосрочните кредити, при които има някакви забави“, каза той и уточни, че при краткосрочните заеми размерът на необслужваните остава стабилен – около 5%.

Сезонни пикове и нужда от повече информираност

Кредитната активност не е равномерна през годината. Цветанов посочи, че има отчетливи пикове в летните месеци и около Коледа и Нова година. „С парите от кредитите правим ремонти вкъщи и ходим на почивка през лятото, а покрай празниците купуваме подаръци и също ходим на почивки“, коментира той.

Според юриста друг проблем в сектора е наличието на некоректни кредитори, които подкопават доверието в пазара. Той призова хората да бъдат по-внимателни при избора си. „Съветът ми е кредитополучателите да повишат финансовата си култура и да търсят поне три оферти, за да изберат най-добрата“, подчерта Цветанов.

