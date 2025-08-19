Страшен проблем с младите! 120 000 в капана на бързите кредити

120 000 млади хора у нас са във финансов капан

Все повече младежи падат в лапите на бързите кредите, водени от липсата на финансов опит и влиянието на социалните мрежи.

Това коментира за Радио Варна частният съдебен изпълнител Станимира Данова. Необходимо е за финансова грамотност да се говори още в училище, категорична е Данова.

По данни на съсловната организация над 120 хиляди души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение заради непогасени кредити.

Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита – към главницата се добавят такси, застраховки и разходи, които понякога удвояват сумата, посочи Данова.

Тя даде пример с реален кредит от 1000 лв., чиято крайна стойност може да достигне до над 1600 лв. След неплащане следват съдебни дела, запори на сметки и допълнителни такси за адвокати и съдебни изпълнители, а всичко е за сметка на длъжника.

Добрата новина е, че напоследък се наблюдава тенденция към по-отговорно поведение сред младите.

"Няма нищо лошо в това да теглиш кредит – важно е да го правиш разумно и информирано", обобщи Станимира Данова и призова за лична отговорност вместо пълна зависимост от държавна регулация.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com