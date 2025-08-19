Общество

Страшен проблем с младите! 120 000 в капана на бързите кредити

Заем от 1000 лв. лесно достига до над 1600 лева

19 авг 25 | 16:17
570
Мира Иванова

120 000 млади хора у нас са във финансов капан

Все повече младежи падат в лапите на бързите кредите, водени от липсата на финансов опит и влиянието на социалните мрежи.

Това коментира за Радио Варна частният съдебен изпълнител Станимира Данова. Необходимо е за финансова грамотност да се говори още в училище, категорична е Данова. 

По данни на съсловната организация над 120 хиляди души на възраст между 18 и 30 години у нас са обект на принудително изпълнение заради непогасени кредити. 

Основният проблем е, че много от младите не осъзнават реалната цена на кредита – към главницата се добавят такси, застраховки и разходи, които понякога удвояват сумата, посочи Данова. 

Тя даде пример с реален кредит от 1000 лв., чиято крайна стойност може да достигне до над 1600 лв. След неплащане следват съдебни дела, запори на сметки и допълнителни такси за адвокати и съдебни изпълнители, а всичко е за сметка на длъжника. 

Добрата новина е, че напоследък се наблюдава тенденция към по-отговорно поведение сред младите. 

"Няма нищо лошо в това да теглиш кредит – важно е да го правиш разумно и информирано", обобщи Станимира Данова и призова за лична отговорност вместо пълна зависимост от държавна регулация. 
 

анонимен
преди 37 минути

в блока ни непрекъснато се получават известия от заложни къщи кредитни институции чси и др на името на лице което никога не е живяло в блока и се посочва ап на лице което отдавна не живее при нас как се отпускат кредити като документите не са редовни къде ще ги намерите сега тези разбоиници

