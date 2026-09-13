КНСБ поиска стоп за минималната заплата. Чака решение на Конституционния съд
Пламен Димитров настоя кабинетът да не определя нов размер, докато не стане ясно дали формулата за 50% от средната заплата остава в сила
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Пламен Димитров настоя кабинетът да не определя нов размер, докато не стане ясно дали формулата за 50% от средната заплата остава в сила
Работодатели и синдикати приеха общ механизъм, но истинската битка за конкретната сума предстои
Минималната пенсия ще бъде увеличена със 7,8 процента, а разходите и помощите ще бъдат прегледани за ефективност
КНСБ предупреждава за несправедливост, високите осигуровки не носят по-високи пенсии
Размерът ще бъде намален по няколко причини
Средната пенсия през 2026 г. ще достигне 541,20 евро
Въпреки усилията на държавата, дефицитът във фонд „Пенсии“ надхвърля 13 милиарда лева – повече от всякога
МРЗ изпреварва производителността и подхранва инфлацията, а реалният сектор плаща цената
Синдикатите настояват методиката да бъде коригирана
Изразяват недоумение защо проектът на правителствено постановление за определянето й все още не е публикуван
Кредитите растат, а заедно с тях и предизвикателствата
Средният размер на продадените потребителски кредити за цялата 2024 г. е 909 лева
Няма държавна институция, която да измерва каква сума е необходима за нормален живот на човек на месец
Времето, което се признава за трудов стаж, се изчислява и набира по часове, дни и месеци
Става дума за излизащите в пенсия преди навършване на възраст, които обаче имат достатъчно стаж
АИКБ внесе в началото на ноември жалба с искане за отмяна на постановлението на кабинета
Общо 186 млн. лева се отпускат като енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон
Броят на пенсионерите за септември 2024 г. е 2 047 486, или с 15 127 (0,7%) повече в сравнение със същия месец на предходната година
Два пъти и половина нараства средната пенсия в страната и стига 784,48 лева
Постъпилите приходи са с 1 203,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г.