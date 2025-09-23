Бизнесът алармира! Опасен скок на минималната заплата

„Очевидно не може така да се продължава!“

С тези думи Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България, атакува намеренията за ново увеличение на минималната работна заплата.

В интервю за БНР той очерта фон на

„анемичен ръст на икономиката“,

спад в индустрията и 19 млрд. лв. нови кредити, докато само за седем месеца разходите за възнаграждения в бюджетната сфера са скочили средно с 25% – и „никъде не е с по-малко от 5%“.

Според него е „несправедливо“ онези, които изкарват заплатите в реалния сектор и пълнят бюджета, да получават „два до три пъти по-малко“ от възнагражденията в различните бюджетни системи.

„Минималната изпревари икономиката“

Велев настоява, че у нас „в целия ЕС вземаме най-голямата МРЗ спрямо това, което произвеждаме“ и че по „сбърканата формула“ минималната заплата „изпреварва 10 пъти ръста на производителността“. Той твърди, че „увеличението на възнагражденията в бюджетните сектори, които „плачат за съкращения“, подклажда инфлацията, защото тези пари не са изработени и срещу тях няма стока“.

По думите му минимална заплата трябва да получават „5-6% от „калпазаните“, а реалността е „абсолютно изкривяване“ – „минимална брутна заплата в България получават близо половината от наетите“. Това, по оценката му, е „кражба от хората със средна и висока квалификация“ и още един фактор за поскъпване.

„Минималната заплата с много е изпреварила икономиката и трябва да спре и да изчака“, подчерта той.

Фискални предупреждения и политически сигнал

„Тежко и горко на тази държава, която трябва да слуша МВФ за всичко. Тази държава се нарича фалирала държава и МВФ идва там като последна инстанция“, каза Велев, настоявайки за вътрешна финансова дисциплина.

По думите му бюджетният дефицит „върви към 5-6% по отчетите до момента“, а „ако се добави скритият дефицит, ще отиде към 7-8%“.

Според работодателите продължаващото административно нарастване на разходите за труд – без връзка с производителността – задълбочава фискалния риск и натиска инфлацията, вместо да реши проблемите на пазара на труда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com