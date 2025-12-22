GullivAir стартира директните полети София – Пукет

Първият директен полет на българската авиокомпания GullivAir по маршрута София – Пукет вече е факт. С това България получава директна въздушна връзка с една от най-популярните екзотични дестинации в Югоизточна Азия – остров Пукет в Тайланд.

Полетът поставя началото на редовна сезонна линия, която ще се изпълнява веднъж седмично, като излитанията от София са всеки четвъртък, а обратните полети от Пукет – в неделя. Линията ще се обслужва до края на февруари 2026 г.

Директният полет се изпълнява с Airbus A330-200, а продължителността на пътуването е около 9 часа и 40 минути, без междинно кацане за зареждане. Това значително улеснява пътуването до Тайланд, като спестява дългите трансфери и престои по международни летища.

GullivAir извършва чартърни полети до Пукет от 2022 г., но откриването на директна линия от София е важна стъпка както за компанията, така и за българския туристически пазар. Остров Пукет и Тайланд като цяло остават сред най-предпочитаните зимни екзотични дестинации за българските туристи. Само през последния сезон страната е била посетена от над 70 000 българи, по данни на почетния консул на Кралство Тайланд у нас Виктор Меламед.

Билети за директните полети София – Пукет могат да се резервират директно през официалния сайт на авиокомпанията GullivAir.

С откриването на тази линия България се нарежда сред малкото европейски държави с директна въздушна връзка до Пукет, което прави зимното бягство към тропиците по-достъпно от всякога.

