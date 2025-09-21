Анализатори скочиха за заплатите. Капанът с цените

Анализатори се обявиха против неравномерното вдигане на заплатите. За едни то е 5%, а за други 50%.

Според тях тази политика на правителството е истинската причина за повишаващата се инфлация и цени, която наблюдаваме в момента.

В ДАНС, например, увеличението на заплатите с 38%, в Национална служба за охрана – с 36%, а в Министерството на правосъдието се предвижда до 40% ръст.

„Бюджетът има своята роля в покачването на цените, когато правиш голям дефицит и вдигаш заплати до рекордни нива – 23 милиарда почти са разходите за персонал тази година, над 10% от БВП при традиционно ниво 7-8%“, коментира в „120 минути“ Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

„Този импулс към потреблението се пренася и към ситуацията с цените. Не е само това обяснението за инфлацията. Има и вътрешни и външни фактори“, допълни той.

„Водещото послание на МВФ е първият бюджет в евро да бъде бюджет на консолидацията с ясни мерки за свиване на дефицита, така че да не се стига до това, което се случи в Румъния. Там от началото на август вдигнаха ДДС, имат най-високата инфлация“, каза Ганев.

„Не може на едни да вдигнеш с 50% заплатите, на други – с 5%, на трети с 0% и да очакваш да няма секторни протести, каквито наблюдавахме цяла пролет. С по-малко пари можеше да се направи повече за всички – една хоризонтална политика от 10-15%, която да съответства на частния сектор, тъй като средната заплата в частния сектор нараства с 12%“, коментира от своя страна Любослав Костов от КНСБ.

„Искаме да изсветлим сектора – цялата верига на ценообразуването. Не трябва работодателите да се плашат, че информираме обществото за динамиката на цените. Колкото повече информация има за един сектор, толкова той е по-пазарен“, посочи той.

