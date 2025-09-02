Решават за линията на бедност. Искат 20% увеличение

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди новия размер на линията на бедност за 2026 година.

Правителството предлага той да е 764 лева вместо досегашните 638 лева, което е ръст от почти 20 процента.

От КНСБ оповестиха становище, според което линията на бедност трябва да е 782 лева или 400 евро, за да отразява инфлацията на малката потребителска кошница.

Определянето на линията на бедност става всяка година от правителството по специална методика, базирана на изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот“. Предложената стойност за догодина от 764 лева съответства на това изследване и е с 19,7 процента повече от тази за 2025-а година.

Синдикатите настояват методиката да бъде коригирана. КТ “Подкрепа” иска линията на бедност да се обвърже с реалната издръжка на живот, за да се гарантира адекватна социална защита и достоен стандарт на живот за уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. КНСБ настоява линията на бедност да бъде индексирана с цените на малката потребителска кошница за декември миналата година.

Това означава линията за догодина да е с 18 лева над предложения от правителството размер.

КНСБ иска и ежегодна оценка на адекватността на линията, като се прави съпоставка с целево разработена потребителска кошница, която да гарантира социалния минимум на лице от домакинството.

Работодателските организации подкрепят предложения от правителството размер за догодина с аргумента, че действащата нормативна уредба е приложена правилно и изчисленията са верни. От Българската стопанска камара смятат, че модел, който дава възможност за ръст от 20 процента, е добър, имайки пред вид че средните доходи нарастват от 12 до 14 процента.

