Край! Иво Сиромахов призна за раздялата със Слави Трифонов

Иво Сиромахов сложи край на спекулациите. Водещият на вечерното шоу на Слави Трифонов в 7/8 TV Иво Сиромахов е напуснал медията по собствено желание. Това съобщи самият, по време на подкаст, вкойто той участва снощи. Така стана ясно, че не е бил уволнен, каквито спекулации имаше в социалните мрежи.

Сценаристът реши да се раздели с екипа на Трифонов след повече от 25 години съвместна работа.

"Разминахме се точно във вижданията си за свободата на словото. Да, през всички тези години съм работил абсолютно свободно, но този проектозакон на ИТН предполага затвор за всеки свободен глас. Никога не съм бил цензуриран, канил съм доста критични гласове в предаването. Години наред сме вървели рамо до рамо с колегите, вярвайки, че свободата на словото е най-висшата ценност. Когато тази ценност спре да ни свързва - реших да си тръгна", сподели Сиромахов.

Припомняме, че разривът започна заради проектозакон на ИТН за личните данни. Депутатите на Слави Трифонов настояваха да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот".

С промени в Наказателния кодекс да се предвижда "от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., ако някой разпространява информация, касаеща личния живот на другиго без негово съгласие". Едновременно с това се предлагаше използване на подслушване и проследяване, докато се разследват тези т.нар. престъпления.

Тогава дойде и критиката към законопроекта, изказана и от писателя Иво Сиромахов. Той излезе с публична пост с тежки думи към авера си Тошко Йорданов.

Малко по-късно обаче стана ясно, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Слави Трифонов са се чули по телефона и проектозаконът бе оттеглен.

После пък самият Трифонов излезе с публикация в социалните мрежи, в която коментира информациите, които се въртят в публичното пространство около името му. Той се зарече, че "Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам."

На 11 октомври Сиромахов обяви, че вече не е водещ в телевизията на Трифонов, а самият Слави използва социалните мрежи, за да благодари на Сиромахов, но и да уточни, че " Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре."

Вчера шоуто започна с нов водеща -Филип Станев. Той обаче още в началото намекна, че може и да не се задържи в мекото кресло, а да се редува и с други.

