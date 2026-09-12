Иво Сиромахов реши! Започва работа като...
Писателят напуска столицата
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Писателят напуска столицата
От днес „Шоуто на Слави“ има нов водещ
Къде се разминаха
Кой е новият водещ на "Вечерното шоу"
От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас, написа Трифонов
Вече не е водещ в телевизия "Седем осми"
Казанът е „Филип Плейн“, бъркалката е от "Емпорио Армани"
С типичното си чувство за хумор
Телевизорът е огледало. Гледате това, което носите в себе си, допълни той
Плагиат ли е?
Ето какво написа
„Тони и Гари си избират професия“ е поредното приключение на героите му
Остър коментар
Летвата във всички области е свалена толкова ниско, че и червей може да я прескочи, написа още той
Представи новата си книга "Моите вдъхновения"
Каза за кого няма да гласува
Сценаристът и писател направи саркастичен коментар във Фейсбук
Животът е несправедлив, написа той
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Водещата се качва на театралната сцена