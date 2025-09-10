Иво Сиромахов избухна за "Ергенът". Съветът

Иво Сиромахов коментира нашумялата тема около "Ергенът".
"Неприятната истина: в "Ергенът" няма да има малоумни участници, ако няма достатъчно количество малоумни зрители, които да ги гледа"
И допълни: Телевизорът е огледало. Гледате това, което носите в себе си.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid02vGRARpANW9nk4Vw1gKC5hu4fy2hS7PhszruhkJ3euWRuWSXj8YDtZS9KjMoh3yE1l%26id%3D100016608186134&show_text=true&width=500" width="500" height="187" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
Ето част от коментарите:
Тъжното е, че хората искат да гледат точно такива простотии. И не само у нас, а и в чужбина. Нека не се заблуждаваме, голяма част от хората са ниско интелигентни. Този тип предавания им носи успокоението, че има и по-дълбоко дъно (да не кажа, че някои се оприличават с участниците). Не си спомням в коя държава имаше Биг Брадър с участници интелектуалци. Никаква гледаемост и предаването е прекъснато още след първите епизоди, защото няма скандали, низки страсти, водят се интелектуални разговори между възпитани участници. Ми, не става, след като таргетната група нито е чула, нито е чела, примерно, сюнетите на Шекспир.
Това е щото вие опростачихте народа с вашта чалга и пошли смежки! А сега се пресмивате на хората че гледат васдишат и мечтаят живот в Раят!
Аз пък се чудя кое от двете да гледам, когато дават едновременно "Ергенът" и националния отбор по футбол. Няма отърване и от двете, даже и да не ги гледаме.
