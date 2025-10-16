Иво Сиромахов реши! Започва работа като...

Иво Сиромахов напуска столицата и заминава за Бургас. Той е приел поканата на ръководството на Театралния колеж "Любен Гройс" в Бургас да започне работа като преподавател в нова специалност - Драматургия. Това съобщава "Флагман".

В Колежа преподават холивудската звезда Димитър Маринов и българските му колеги от големия екран Башар Рахал, Ники Илиев и Георг Киряков.

Извън "Шоуто на Слави" Иво Сиромахов е съсобственик на продуцентската компания "БГ Комедия", която създава театрални спектакли с участие на изявени български актьори. Акцентира върху съвременната драматургия, емоционалния театър и хумора. Сред студентите в Бургас вече има оформени таланти, готови за участия, както в киното, така и на театралната сцена. Общината поощрява допълнително най-изявените студенти не само с добра база, но и със стипендии.

"Казах на 100 % "ДА" и идният вторник - 21.10.2025 г. пристигам в Бургас, за да се запозная с първи и втори курс на Театралния колеж. Не е нужно някой да ме убеждава колко привлекателен стана градът за хората на изкуството. Всъщност, аз се завръщам към корените си, защото моят баща Божан Сиромахов е роден в близкия град Камено. Навремето фамилия Сиромахови са били собственици на мелницата. Гордея се с рода си и чакам с нетърпение да се завърна в родния си край", каза Сиромахов, който е роден в столицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com