Иво Сиромахов изуми. Коя е златната му мечта

Стана ясна съкровената мечта на наше известно лице от екрана.

Популярният писател и телевизионен водещ Иво Сиромахов разсмя феновете си с неочаквана шега.

В социалните мрежи той публикува коментар, в който заявява, че най-съкровената му мечта е да участва в предаването "Ергенът".

"Това е най-съкровената ми мечта, но за съжаление там взимат само известни", написа Сиромахов с характерната си ирония, провокирайки десетки реакции и коментари от феновете.

Сарказмът в думите му не остана незабелязан много от последователите му оцениха хумора и отбелязаха, че Иво би бил идеален за телевизионната сцена, дори и само за забавление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com