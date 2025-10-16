Променят имената на тези улици в София

Васил Терзиев взе ключово решение.

Улици в столичния квартал „Дружба" вече ще носят имената на летците от Шести авиополк – в знак на признателност към техния подвиг, съобщи кметът на София Васил Терзиев в публикация. Ето какво написа той:

"Днес имах честта да се срещна с техните близки и да изразя уважението и признателността на софиянци към хората, които с живота си са защитавали небето над нашия град. Техните имена заслужават да бъдат изричани, да живеят в паметта на София.

Подпоручик Мито Дисов, капитан Симеон Михайлов и поручик Тома Боев загиват във въздушен бой, защитавайки София. Оцелелите – майор Николай Бошнаков, капитан Руси Русев, поручик Йордан Йорданов, поручик Михаил Банов, поручик Христо Костакев и подпоручик Стефан Маринополски – преживяват години на репресии, лагери и изгнание. Пред техните потомци днес поех ангажимент Столичната община да подкрепи издигането на паметник на капитан Димитър Списаревски.

Благодаря на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация за инициативата и за това, че ни напомни за тези смели мъже. Не можем да променим историята, но можем да я помним – с мъдрост, признателност и уважение към онези, които с чест изпълниха дълга си.

Вярвам, че го дължим – и на героите, и на децата си.

За да помнят, че над София винаги е имало хора, готови да я защитят с живота си."

