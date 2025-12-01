Рожден ден днес имат обичана певица и олимпийски шампиони

Рожден ден днес празнуват:

Александър Александров, космонавт

Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ

Дичо, музикант

Живко Гинчев, журналист

Мария Илиева, певица

Сийка Келбечева, олимпийска шампионка по академично гребане

Теодосий Теодосиев, учител, създател на школа по математика и физика

Тончо Тончев, олимпийски вицешампион по бокс

Янко Русев, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести

