КНСБ шокира! Скандал с минималната заплата за догодина

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата трябва да бъде 1213 лева вместо сегашните 1077 лева.

Това заяви пред БНР главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

Синдикалистите изразяват недоумение защо проектът на правителствено постановление за определянето й все още не е публикуван, тъй като всички необходими данни от националната статистика вече са известни.

"Тревожи ни, тъй като остава по-малко от една седмица до крайния срок.

В закона ясно пише, че на 1 септември трябва да имаме постановление на Министерския съвет, което да дава за обществено обсъждане новия размер на минималната заплата и видно от данните, тя трябва да бъде 1213 лева или 620 евро. Не мога да разбера защо само министърът на труда говори за минималната заплата, а в крайна сметка минималната заплата е ангажимент на цялото правителство дотолкова, доколкото нейния начин за определяне го има записан в Кодекса на труда и се надяваме да има възможно най-бързо реакция по тази тема", посочи той.

Според Кодекса на труда минималната работна заплата се определя по специален механизъм и е

50% от средната заплата за период от 12 месеца,

който включва последните две тримесечия на предходната и първите две тримесечия на текущата година.

