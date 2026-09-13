Най-после! Дойде голямата новина за минималната заплата
Увеличението ще вдигне доходите на близо 600 000 души
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Увеличението ще вдигне доходите на близо 600 000 души
Изразяват недоумение защо проектът на правителствено постановление за определянето й все още не е публикуван
В писмо до медиите професорът изрази мнението си по повод обявеното решение
Увеличението е само с 6 лева в сравнение със сегашните 363 лева
68 години след кончината на мъж от разложко село бе обявена официално смъртта. Решението е на районния съд в града, който се произнесе по молба на шес...
Близки и приятели на починалия Тодор Йорданов от Враца излизат днес на протест пред сградата на съда. Точно в 18.30 часа те ще се съберат пред съдебна...
С еднодневния трудов договор или краткосрочната заетост до 90 дни в годината няма да се губят социални плащания, категоричен бе вицепремиерът и минист...
Сливен. Сливенският окръжен съд отмени постановление на окръжната прокуратура за прекратяване наказателното производство, свързано със смъртта на 11-г...
София. Управители на лечебните заведения ще внесат днес жалба във Върховния административен съд за отмяна на лимитите на лечебните заведения, съобщи Б...
София. Двйността на драматичния театър в Смолян ще бъде възстановена. Това реши днес правителството с постановление за преобразуване на държавни култу...
Добрич. Окръжен съд Добрич наложи мярка за неотклонение „задържане под стража" на 21-годишния Тансел Ергин Хасан от Добрич, който е обвиняем по две до...