Скандал с пенсиите! Посочиха как много българи остават ощетени

Нараства напрежението около пенсионната система, след като от КНСБ поставиха въпроса за максималната пенсия и липсата на политика за нейното увеличение. Според синдиката това създава сериозно усещане за несправедливост сред хората с по-високи осигуровки.

Темата излезе на преден план в контекста на предстоящото осъвременяване на пенсиите от 1 юли. От организацията настояват за промени, които да възстановят баланса в системата.

Таванът на пенсиите под въпрос

Пред БНР Ася Гонева, експерт в КНСБ и председател на Надзорния съвет на НОИ, заяви, че е изключително несправедливо максималната пенсия да не нараства заедно с останалите. По думите й не е задължително таванът да бъде премахнат веднага, но е логично той поне да се увеличава със същия темп, с който се осъвременяват другите пенсии.

„Даваме си сметка, че не е много лесно изведнъж да бъде премахнат таванът. Но е несправедливо да не расте поне с ръста на осъвременяването, което правим от първи юли на всички други пенсии“, посочи тя.

Според Гонева подобен подход би имал и дългосрочен ефект, като покаже на по-младите хора с високи доходи, че има смисъл да се осигуряват върху реалните си възнаграждения.

Осигурителните вноски и ролята на държавата

От КНСБ настояват да се изпълни записаното в средносрочната бюджетна прогноза увеличение на осигурителната вноска с 2 процента. Според експертите това е необходимо, за да се постигне по-устойчив баланс в системата.

„Всички разчети и всички експертни заключения са свързани с това, че постепенно трябва да се приведат вноските към необходимия размер“, подчерта Гонева.

Тя уточни, че държавата ще продължи да има ключова роля като гарант на системата, но не е нормално половината или повече средства да идват от данъци, вместо от осигурителни вноски.

Минималният осигурителен доход

Синдикатът поставя акцент и върху начина, по който се определя минималният осигурителен доход. Според КНСБ той трябва да бъде обвързан с реалния размер на бъдещата пенсия, която може да генерира.

По думите на Гонева това е важен елемент от приходната политика и трябва да бъде изчисляван внимателно, за да не се получават изкривявания в системата.

Добавките и законовите промени

Гонева коментира и последните законови промени, които предвиждат задължително изплащане на великденски и коледни добавки за най-уязвимите групи. Размерът на тези помощи ще се определя със Закона за държавния бюджет.

Тя обаче изрази притеснение, че част от правилата могат да бъдат уредени чрез подзаконови актове, което според нея е проблем.

„Остава възможността в правилника за приложение на закона да се регулират материално-правни норми, което за нас е недопустимо. Правата трябва да се регулират в закона“, заяви тя.

Политическият елемент и притесненията за достъпа

По думите ѝ често законодателните решения стъпват върху вече съществуващи механизми за социално подпомагане, като се опитват да ги надградят. Това обаче понякога се използва и за политически дивиденти, особено в предизборни периоди.

Гонева изрази съмнение дали всички пенсионери, които към момента имат право на допълнителни плащания, ще успеят да отговорят на новите изисквания и да получат помощите.

Ролята на НОИ при разпределението

Според КНСБ е важно решенията за разпределението на средствата да минават през Надзорния съвет на НОИ. Така може да се гарантира по-голяма прозрачност и справедливост при определяне на това кой да получи подкрепа и в какъв размер.

