Скандал с пенсиите! Посочиха как много българи остават ощетени
КНСБ предупреждава за несправедливост, високите осигуровки не носят по-високи пенсии
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КНСБ предупреждава за несправедливост, високите осигуровки не носят по-високи пенсии
Посочи кое е невъзможното в случая
Ключова информация за тези без работа
По-високата събираемост се дължи на ранното уведомяване на гражданите и фирмите
Предстои предложението да се консултира със синдикатите...
София. Укриването на осигурителни вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица ще се криминализира. Ще се предприемат и други мерки за повишав...
София. Имаме ангажимент да не натоварваме данъчно-осигурителната тежест спрямо достигнатото равнище и затова не гледам позитивно на препоръката на Све...
София. Парламентът отхвърли предложеното от ГЕРБ изменение в НК, предвиждащо инкриминиране на укриването на социални и здравни осигуровки да се наказв...