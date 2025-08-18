Бизнес

Бум на бързите кредити! Вземанията минаха 7 милиарда лева

Над половин милиард лева вече са необслужвани заеми

Източник: БТА, архив

18 авг 25 | 17:26
Иван Ангелов

Вземанията на дружествата, специализирани в отпускането на бързи кредити, преминаха границата от 7 милиарда лева

и вече съставляват 3,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт.

По данни на Българската народна банка към края на юни портфейлът от кредити е достигнал 7,065 млрд. лв., което е с 1,052 млрд. лв. повече в сравнение със същия месец на 2024 година. Годишният ръст е 17,5%, а само за три месеца – спрямо края на март – увеличението е с 3,7% или близо 250 милиона лева.

В основата на този ръст стоят както по-голямото търсене на заеми, така и сделките с покупка и продажба на кредитни портфейли. За последните дванадесет месеца дружествата са продали вземания за близо 180 милиона лева, като само през второто тримесечие продажбите са за 46 милиона.

 

Дългосрочните кредити водят класацията

Най-сериозен дял в общия обем заемат кредитите с матуритет над пет години, които вече надхвърлят 3,4 милиарда лева. Това представлява 48,4% от всички вземания и бележи ръст от близо 22% за година. Кредитите със срок от една до пет години са 1,47 млрд. лв., а тези с матуритет под година достигат 1,65 млрд. лв. Така се очертава тенденция за по-дългосрочно обвързване на длъжниците с бързи кредити – знак, че пазарът излиза от рамките на краткосрочните заеми „до заплата“.

В същото време нарастват и необслужваните задължения: към края на юни те са 526,8 милиона лева – с една трета повече от преди година. Макар че спрямо март има лек спад от 3,9%, тенденцията за покачване остава тревожна.

Домакинствата теглят повече, фирмите изостават

Данните показват, че основната тежест идва от домакинствата и неправителствените организации, чиито заеми възлизат на 4,875 млрд. лв. – почти 70,5% от общия обем. На годишна база това е ръст от над 780 милиона лева. В структурата преобладават потребителските кредити – 4,719 млрд. лв., които формират над 96% от портфейла. Впечатление прави спадът при жилищните заеми, които намаляват с почти 15% до едва 15,3 млн. лв., докато другите видове кредити бележат сериозен скок – над 77% за година.

За разлика от домакинствата, предприятията показват по-умерен ръст: заемите им достигат 1,806 млрд. лв., което е с 12% повече от миналата година. Така се потвърждава тенденцията – бързите кредити все по-често са спасителен вариант за физическите лица, докато бизнесът търси други форми на финансиране.

 

