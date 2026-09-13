Бум на бързите кредити! Вземанията минаха 7 милиарда лева
Над половин милиард лева вече са необслужвани заеми
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Над половин милиард лева вече са необслужвани заеми
Дългосрочната прогноза кога икономиката ще поеме нагоре е изключително трудна към момента
Парламентът има правомощия да прецени дали да амнистира задължения към държавата
Общински и държавни фирми дължат милиони на енергийната компания
Приети от синдиците на КТБ вземания от фалиралата банка на стойност над 3,8 млрд. лв. са оспорени пред съда чрез възражение. Едно от оспорените вземан...
Списъкът на кредиторите с оспорени вземания от Корпоративна търговска банка вече е достъпен за всички граждани в Търговския регистър, съобщиха от затв...
Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземания на строителни фирми от общини по сключени договори за реализация на инвестицио...
„Мини Марица-изток" получи малко преди Великден10 млн. лв. стари вземания от ТЕЦ „Марица Изток-2", съобщиха днес от въгледобивното дружество. Дължимат...
Депозитите на дружеството в банката са над 80 млн. лв.
София. Оплаквания от гражданите за психически тормоз и отправени заплахи от служители на колекторските фирми са накарали омбудсманът Константин Пенчев...
София. Размерът на фискалния резерв е достигнал 8,7 млрд. лв. в края на август. Това съобщиха от Министерството на финансите и уточниха, че само депоз...
София. България е сред страните в Европа с най-висок риск бизнесът да не може да събере вземанията от клиентите си. Страните, където този риск е най-в...