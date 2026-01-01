Еврозоната се разшири, но съпротивата остава

България стана 21-вият член на еврозоната, въпреки противопоставянето на значителна част от обществото, и с това в 27-членния Европейски съюз останаха само няколко държави, които все още не използват единната валута. Макар в част от тях обществената подкрепа за еврото да е висока, политическите реалности, бюджетните проблеми и евроскептицизмът правят разширяването на еврозоната в близко бъдеще малко вероятно, пише БТА.

Унгария

Около 72 процента от унгарците подкрепят приемането на еврото, показват данни на Евробарометър от края на миналата година – най-високото ниво сред страните извън еврозоната. Това обаче контрастира с позицията на премиера Виктор Орбан, който е открит евроскептик. Опозиционният лидер Петер Мадяр заявява, че би насочил страната към еврото при изборна победа, но Унгария има най-висок дълг извън еврозоната като дял от БВП. Допълнително препятствие е фактът, че форинтът е вписан в конституцията, което прави присъединяването невъзможно без парламентарно мнозинство.

Румъния

Румъния е изправена пред най-големия бюджетен дефицит в ЕС, което означава, че стабилизирането на финансите може да отнеме години. Макар 59 процента от румънците да подкрепят еврото, темата остава на заден план заради високата инфлация, мерките за икономии и нарастващото влияние на крайнодесни формации преди изборите през 2028 година.

Полша

В Полша подкрепата за еврото е около 45 процента. Финансовият министър Анджей Домански заявява, че страната не работи по приемането на еврото и се чувства комфортно със собствената си валута. Лидерът на опозиционната партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински стига още по-далеч, определяйки привържениците на еврото като „смъртни врагове на Полша“.

Чехия

Само около 30 процента от чехите подкрепят приемането на еврото. Правителството няма конкретни планове, а ниските нива на държавния дълг подхранват опасенията, че страната би поела отговорност за по-задлъжнели икономики. Бившият премиер Андрей Бабиш, някога проевропейски настроен, вече заема евроскептична позиция и дори предлага чешката крона да бъде вписана в конституцията.

Швеция

В Швеция едва една малка партия открито подкрепя влизането в еврозоната. Популистките Шведски демократи, чиято подкрепа е ключова за дясното правителство на малцинството, са твърдо против. Страната отхвърли еврото на референдум през 2003 година, а обществената подкрепа днес е 39 процента, въпреки че се увеличава спрямо пика на недоверието след дълговата криза в еврозоната.

Дания

Дания е единствената държава в ЕС с официално право на отказ от еврото. Тя може да остане извън валутния съюз дори при изпълнение на всички критерии. Обществената подкрепа за приемането на еврото е 33 процента, а темата не е сред приоритетите на датската политика.

След присъединяването на България еврозоната направи нова крачка напред, но картината показва, че за част от Европа еврото остава по-скоро политически и обществен дебат, отколкото непосредствена цел.

