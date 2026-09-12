От днес избираме как да расте втората ни пенсия. Трите варианта обяснени просто
Хората имат три месеца да решат, но изборът не е задължителен и натрупаните средства не се губят
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Хората имат три месеца да решат, но изборът не е задължителен и натрупаните средства не се губят
Постигнато е съгласие в Столичния общински съвет
Относно енералния лиценз за дъщерните дружества на руския концерн у нас
Над половин милиард лева вече са необслужвани заеми
Опитаха да успокоят хората с превалутирането
Министър Манол Генов и управителите на операторите от състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД подписаха договорите за безвъзмездна помощ в размер на 57...
Какво става
Повече от 742 000 граждани подадоха годишните си декларации в срок
Формулярът се подава само по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция
Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане
През лятото финансовият министър Асен Василев съобщи, че заплатите в бордовете на държавните дружества са достигали до 14 000 лева
За това си стиснаха ръцете БСП и Има такъв народ
Пенсиите могат да се увеличат двойно, ако спрат кражбите, заяви кандидатът за народен представител от „БСП за България“ в 25 МИР
Настоявам за информация за три дружества, в които СО има акции, но получава нищожни или никакви дивиденти, каза общинският съветник от БСП
Над 45% от дружествата в страната нямат нито един нает служител Само 7,8% от новите фирми в страната оцеляват 5 години по-късно. Всяка година се създ...
Комисията за финансов надзор предупреждава потенциалните инвеститори, че в страната оперират дружества, които нямат право да извършват дейност като ин...
Безобразията на дружествата монополисти трябва да бъдат прекратени. Това заяви омбудсманът на Република България Мая Манолова по време на брифинг в НС...
Разградска област може да пропусне възможността да кандидатства за средства от ОП „Околна среда", с които да се подобри водоснабдителната мрежа в ре...
София. Наводненията причиниха на електроразпределителните дружества сериозни загуби. Това стана ясно от думите на Виктор Станчев, директор на „Експлоа...
Приходите от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол през 2015 г. се предвижда да бъдат поне 147,25 млн. лв. Това предвижда Планът за...